Fakultní nemocnice Ostrava modernizovala vybavení pro onkologii

Fakultní nemocnice Ostrava dokončila modernizaci a nákup nového přístrojového vybavení pro diagnostiku a léčbu onkologických pacientů. Do přístrojů investovala 217,9 milionu korun bez DPH, které získala jako dotaci z Národního plánu obnovy, jeden z přístrojů dofinancovala z vlastních zdrojů 1,2 milionu korun. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
"Cílem projektu byla modernizace stávajícího a nákup nového přístrojového vybavení pro zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti léčby onkologických pacientů. Díky dotaci nemocnice významně rozšířila a zmodernizovala technologické vybavení využívané při diagnostice i léčbě onkologických pacientů, zejména v oblasti radiační onkologie, nukleární medicíny a onkoneurochirurgie," řekla mluvčí.
Nejvýznamnější investicí byl podle mluvčí nový robotický ozařovač CyberKnife (kybernetický nůž), který umožňuje velmi přesné ozařování nádorů bez nutnosti klasického chirurgického zákroku. CyberKnife ozařuje s desetkrát až třicetkrát větší přesností než jiné lineární urychlovače. Zařízení umožňuje léčit i malé nádory v důležitých oblastech těla. CyberKnife loni nahradil původní přístroj, který už byl poruchový a ve zdravotnickém zařízení fungoval 15 let. "Technologie dokáže cílit záření s milimetrovou přesností a šetřit okolní zdravé tkáně, což zvyšuje účinnost léčby i komfort pacientů," řekl mluvčí. Loni na něm bylo ošetřeno 646 pacientů.
Projekt nemocnici umožnil například i modernizaci verifikačního systému pro radioterapii, který zajišťuje přesnost a bezpečnost ozařování nebo pořízení navigačního systému pro přesné vedení operací a nákup dalších potřebných přístrojů.
"Díky této investici můžeme našim pacientům nabídnout ještě modernější a šetrnější léčebné postupy. Nové technologie významně posilují naše možnosti v diagnostice i terapii nádorových onemocnění a zároveň zvyšují bezpečnost a komfort pacientů,“ uvedl přednosta Kliniky onkologické Jakub Cvek.
Klinika onkologická patří do sítě 13 specializovaných onkologických center v České republice a je největším onkologickým pracovištěm v regionu. Loni evidovala 24.054 pacientů s onkologickou diagnózou a do její péče přibylo 2124 nových pacientů. Provedla 34.178 ambulantních ošetření a hospitalizovala 1883 pacientů.