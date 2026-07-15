Fakultní nemocnice Ostrava otevřela parkovací dům a Centrum preventivní medicíny

Autor: ČTK
  14:17aktualizováno  16:23
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| foto: ČTK

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) dnes otevřela parkovací dům se skoro 600 místy. Stavba za 302,5 milionu korun má výrazně zlepšit problémy s parkováním, s nimiž se nemocnice dlouhodobě potýkala. Nemocnice rovněž otevřela Centrum preventivní medicíny pro lidi, kteří chtějí pečovat o své zdraví.

V areálu nemocnice začnou od čtvrtka fungovat takzvané modré zóny vyhrazené pro pacienty, které v areálu dosud nebyly, řekl novinářům ředitel FNO Jiří Havrlant. Místa se uvolní díky tomu, že se auta zaměstnanců přesunou do parkovacího domu. "Podařilo se úpravy zorganizovat tak, že v areálu nemocnice je 428 míst pro pacienty v rámci jejich modrých zón. Z toho je 52 míst pro auta označená s handicapem a deset míst je pro matky s kočárkem," řekl Havrlant.

Aut, která projíždějí areálem FNO, podle něj přibývá, nyní je jich okolo 3000 denně. Do parkovacího domu budou vjíždět přímo z ulice Dr. Slabihoudka, do které budou rovněž vyjíždět. I díky tomu se dopravě v areálu uleví.

Kapacita domu je 555 míst pro osobní auta, 21 stání pro motocykly a 20 míst pro sanitky. Celková kapacita míst pro auta ve FNO se díky němu zvýšila na 1650. Vedoucí odboru vnitřní bezpečnosti a krizového řízení FNO Daniel Naivert řekl, že cílem úprav bylo, aby pacienti mohli parkovat co nejblíže specializovaným klinikám nebo hlavnímu vchodu do nemocnice.

Cena parkování v nemocnici bude pro pacienty stejná jako dosud, tedy první půlhodina zdarma a další půl hodina za 40 korun. Havrlant řekl, že až se ujasní, kolik zaměstnanců bude parkovací dům využívat, mohla by být místa v něm dostupná i pro pacienty či jejich doprovod.

Starostka Ostravy-Poruby Lucie Baránková Vilamová (ANO) řekla, že po otevření parkovacího domu očekává výrazné zlepšení v přilehlých ulicích, kde parkuje množství lidí, kteří nenašli místo v areálu FNO. "Čekáme opravdu výraznou úlevu. Předpokládáme, že těch 550 míst se zkrátka projevit musí. Projeví se nejvíce v areálu, ale samozřejmě i nájezdů, které tady budou a které najdou nakonec parkovací místo v areálu, bude mnohem více, o stovky více. Tím pádem by se to skutečně mělo v ulicích projevit. A rezidenti, kteří tady bydlí, ať už kolem Vysoké školy báňské nebo Fakultní nemocnice, tím dlouhodobě samozřejmě trpí," řekla starostka.

Centrum preventivní medicíny vzniklo na Oddělení pracovního a preventivního lékařství v místě, kde byl původně archiv, který nemocnice přemístila. "Podáváme pomocnou ruku tomu, kdo má zájem o své zdraví, aby se dožil ve zdraví co nejvíce let," řekl Havrlant. Pro zájemce budou připraveny čtyři cíleně zaměřené programy. Lidé se na vyšetření budou moci objednat prostřednictvím webu.

"Pro nemocnici to má význam v tom, že když už tady v rámci vyšetření se dojde k něčemu, že musí vyšetření pacienta pokračovat dál, tak je odeslán do dané odbornosti přímo do naší nemocnice. A je to hlavně včas," řekl Havrlant.

Vedoucí Centra preventivní medicíny a lékařem FNO Filip Ječmínek řekl, že jejich klienti dostanou možnost ovlivněním svého životního stylu předejít řadě civilizačních onemocnění i vyhnout se užívání řady léků. "Pacient absolvuje velmi komplexní vyšetření včetně rozšířených odběrů, mezi kterými budou i statisticky ovlivnitelné faktory dlouhověkosti. Pokud zjistíme, že některý z nich je abnormální, tak pacient dostane na míru už i plán režimových opatření, která by měl dodržovat. S odstupem bude znovu vyhodnocen a objektivně uvidí, jak se zlepšuje," řekl Ječmínek.

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