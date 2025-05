Přístavba k budově centrálního příjmu u hlavního vchodu do Fakultní nemocnice Ostrava, kde vzniknou nové operační sály a další zázemí, bude mít pět podlaží, z toho dvě pod zemí.

„Tam umístíme operační sály pro neurochirurgické operace, další pro ortopedii a traumatologii,“ uvedl ředitel nemocnice Jiří Havrlant.

Stávajících sedmnáct operačních sálů už nemocnici, která má ambici věnovat se stále složitějším operacím podle nejnovějších medicínských trendů, nestačí.

„Ve druhém nadzemním podlaží budou sály pro kardiochirurgii, jeden pro robotickou chirurgii s novým robotem, další pro transplantační a cévní chirurgii,“ doplnil Havrlant.

Stavba Moravskoslezského onkologického centra za více než dvě a půl miliardy korun má začít letos na podzim. Kapacita tamní onkologické a hematoonkologické kliniky, jejichž lékaři pečují ročně asi o 22 tisíc pacientů, nebude v budoucnu stačit.

Ostrava v evropské síti center

Ministerstvo zdravotnictví vychází z dat, podle kterých bude onkologických pacientů i v příštích letech dále přibývat.

„Populace stárne a stárnoucí populace má nádory. Vzhledem k tomu, jak je u nás léčba kvalitní a efektivní, tak trvá delší dobu, což je dobře, protože pacienti žijí déle. U mnohých přitom nezůstane u jednoho onkologického nádoru,“ vysvětloval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Zdůraznil, že i proto je potřeba péči koncentrovat do komplexních center. „Ostrava by mohla po Praze a Brnu patřit ke třetímu nejvýznamnějšímu onkologickému centru v republice a mohla by se zapojit do jejich evropské sítě,“ prohlásil Válek.

V novém onkologickém centru přibudou další dva nové operační sály, a to pro chirurgii a plastickou chirurgii. Lékaři tam budou operovat mimo jiné karcinomy prsu.

Z dat, která se týkají celé republiky i kraje, vyplývá, že tento typ nádoru je společně s rakovinou kůže a prostaty nejrozšířenější.

Fakultní nemocnice Ostrava připravuje trojici důležitých projektů: přístavba centrálních operačních sálů (na snímku) , stavba Moravskoslezského onkologického centra a nový parkovací dům. Ty významně přispějí k rozvoji nemocnice a dalšímu zkvalitnění poskytované zdravotní péče.

„Zaměříme se také na preventivní onkologii, která je nesmírně důležitá. V centru budou screeningové programy, ambulance, stacionáře,“ dodal Havrlant.

Operační sály i onkologické centrum zaplatí nemocnice, která je zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, částečně z vlastních zdrojů, větší díl dostane ze státního rozpočtu.

„Oceňujeme, že na parkovací dům, který je zásadní pro zlepšení komfortu pacientů, přispěje padesát milionů i město Ostrava,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.