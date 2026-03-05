Lákala na dovolenou snů a stovky lidí obrala o miliony, teď ale z Česka zmizela

Slibovala lidem nezapomenutelnou dovolenou v Karibiku nebo v USA za lákavé ceny. Místo toho však připravila stovky lidí o celoživotní úspory. Moravskoslezští kriminalisté nyní ukončili rozsáhlé prověřování praktik třiatřicetileté Češky, která napálila na 300 klientů. Celková škoda se vyšplhala na 26 milionů korun. Žena se skrývá někde v zahraničí, takže policie ji stíhá jako uprchlou.
ilustrační snímek

První podvod se podle zjištění vyšetřovatelů odehrál v březnu 2023, kdy se na ostravské policisty obrátili zklamaní klienti. Scénář byl vždy stejný: zaplacené desetitisíce za zájezd na Jamajku, do Mexika nebo na Kubu, ale odlet se nekonal. Peníze už lidé nikdy neviděli.

„Vzhledem k vysoké škodě a předpokladu, že obětí bude mnohem více, si případ převzali krajští specialisté na hospodářskou kriminalitu. Prověřovali případy zhruba 300 poškozených z celé republiky,“ uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Podvodnice obrala stovky Čechů o miliony, lákala je na dovolenou snů.

Obviněná třiatřicetiletá žena využívala k nalákání klientů sociální sítě. Prezentovala se jako zprostředkovatelka luxusních pobytů. Aby vzbudila důvěru, zasílala zájemcům propracované itineráře, faktury a dokonce i falešná potvrzení o pojištění proti úpadku.

Nic z toho však nebyla pravda. „Kriminalisté zjistili, že žena pro realizaci zájezdů neudělala prakticky nic. Ti, kteří přesto vycestovali, si museli ubytování na místě zaplatit znovu, ačkoliv mělo být v ceně,“ doplnila mluvčí.

Peníze chtěla vždy rychle

Žena na klienty tlačila, aby peníze odesílali co nejrychleji. Policie také zveřejnila část komunikace mezi obviněnou a poškozenými. Nejdražší skupinový zájezd přišel podvedené na 900 tisíc korun.

Kromě fiktivních zájezdů, kde činí škoda 23,4 milionu korun, se ženě podařilo z důvěřivců vylákat dalších 2,5 milionu korun jako půjčky na provoz občerstvení v zahraničí nebo na nákup alkoholu, který slibovala pořídit.

Vyšetřování bylo podle policie extrémně náročné. Kriminalisté museli rozplést tisíce finančních toků a komunikovat s Interpolem i zahraničními úřady. Pokud by se celý vyšetřovací spis vytiskl, zaplnil by aktuálně 20 kancelářských šanonů.

Za výše popsané činy hrozí ženě deset let vězení. Vrchní komisař ji obvinil z podvodu.

Protože se Češka dlouhodobě zdržuje v cizině a domů se nevrací, je stíhána jako uprchlá. „Trestní sazbu stanoví zákon na pět až deset let odnětí svobody,“ uzavřela Štětínská s tím, že práce na vyšetřování případu dál pokračuje.

Policisté zároveň varují, že v roce 2024 žena zřejmě pokračovala v podvodné činnosti pod falešnými profily jiných osob a využívala aktuální cestovatelské trendy k dalšímu klamání lidí.

