Fantastická Ostrava zve na Williama Kinga, Vrbenskou i herce McEntirea

Autor: ČTK
  12:15aktualizováno  12:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Festival Fantastická Ostrava, který je největší moravskoslezskou akcí určenou pro fanoušky sci-fi, fantasy, hororu, komiksu, deskových her a cosplaye, zve na zahraniční hosty. Mezi nimi je například britský spisovatel William King. České autory zastoupí spisovatelka Františka Vrbenská. ČTK to za pořadatele řekl Karel Krajča. Festival se v Trojhalí Karolina uskuteční 27. a 28. června.

"Zveme na zahraniční hosty, mezi nimiž je spisovatel William King, duchovní otec jedněch z nejvýznamnějších příběhů ze světa Warhammeru, který se proslavil především cyklem o Gotreku Gurnissonovi a Felixi Jaegerovi. Příběhy trpasličího zabíječe, který hledá svou smrt v boji s nejhoršími monstry světa a jeho nedobrovolného lidského kronikáře jsou pro mnohé fanoušky vstupní branou do světa Warhammer Fantasy Battles," uvedl.

Dorazí také anglický herec Harry McEntire známý z historického seriálu The Last Kingdom. Objevil se také v seriálech Andor, Father Brown či Prisoners Wives. Kromě toho dorazí první dáma české fantastiky Vrbenská či z Ostravy pocházející streamer a spisovatel Sterakdary, vlastním jménem Radek Starý.

Festival se zaměří na současný fenomén cosplay, což je populární zábava a forma umění, při níž se fanoušci převlékají za své oblíbené postavy z anime, videoher, filmů či komiksů a napodobují jejich chování. Ve vědeckém programu se zase letos mohou návštěvníci těšit na propagátora kosmonautiky Dušana Majera nebo redaktora portálu Kosmonautix Lukáše Houšku.

Nebudou chybět ani přednášky z oblasti fantastiky jako je tvorba komiksu ke hře Kingdom Come, kaligrafický workshop nebo japonština. "Značný rozmach čeká gaming zónu, jelikož se festival Fantastická Ostrava spojil s Into Games. Zóna bude obsahovat herní studia a představí nezávislé vývojáře," řekl Krajča.

Festival Fantastická Ostrava vznikl v roce 2018. Postupně se akce rozrostla v jednu z nejvýznamnějších událostí svého druhu v Moravskoslezském kraji. Každoročně proměňuje industriální prostory ostravského Trojhalí Karolina v centrum setkávání domácích i zahraničních umělců, spisovatelů, cosplayerů a tisíců nadšených fanoušků moderní popkultury.

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