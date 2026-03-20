„Zvolili jsme zemědělský brownfield, protože máme za to, že v naší profesi se má navazovat na osvědčená místa, a ne stavět nové areály na zelené louce a zbytečně obírat krajinu o další ornou půdu. Ta se přece stará o obživu naší generace i těch, kdo přijdou po nás,“ uvedli při nedávném udělování medaile Markéta a Radim Nováčkovi z rodinné farmy.
Rodina Radima Nováčka po mnoho generací hospodařila ve Staré Bělé, vesnici, která je od roku 1990 ostravským městským obvodem.
„Manžel je ze zemědělské rodiny. Za komunistů jim všechno vzali, ale po revoluci jeho tatínek zažádal o navrácení pozemků i hospodářských budov a znovu se pustil do hospodaření. Manžel mu s tím pomáhal, dnes už to máme na starosti celé my a teď nám pomáhají naše děti,“ přiblížila Markéta Nováčková historii rodinného statku.
Potřeba dokoupit pro hospodaření nový areál se postupně začala rodit někdy před dvaceti lety.
„Tehdy se řešil územní plán Ostravy a veškeré původní zemědělské usedlosti, které byly ve Staré Bělé, byly nově zahrnuty do obytné zóny. A my jsme tehdy potřebovali rozšířit zázemí pro naši práci, měli jsme 160 let starou stodolu, která nám padala na hlavu. Proto jsme potřebovali nové zázemí pro techniku a místo na uskladnění úrody, ale kvůli novému územnímu plánu už to nebylo možné,“ uvedl Radim Nováček.
Problém s hospodařením v příměstské části Ostravy je donutil poohlížet se po jiných možnostech, až v roce 2019 koupili opuštěný zemědělský areál ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
„Přišlo nám lepší opravit něco, co už bylo jednou postavené, než stavět na zelené louce. Tak jsme se rozhodli to tady zvelebit a dát tomu nový život,“ vyprávěla Nováčková.
Nebyl to snadný úkol. „Ani jedna z těch budov, co tady byly, se nedala hned použít, dokonce ani na zaparkování techniky to nešlo, protože to tady bylo nízké, takže nejprve bylo nutné snížit a vybetonovat podlahy,“ vzpomínal Nováček.
„Já jsem zašla na charitu, tam jsem se vyptala na nějaké šikovné chlapy, bezdomovce, kteří by nám s tím pomohli, a začali jsme to tady i s našimi dětmi vyklízet. Museli jsme všechno ručně vytahat, vyklidit to. Předtím tady chovali prasata, ta potřebovala teplo a nízké stropy, my zase kvůli býkům potřebujeme vzdušnou halu, ve které proudí vzduch,“ vysvětlila Nováčková.
Nakonec vše vyvozili ven, suť roztřídili, zvlášť cihly, zvlášť železo, zvlášť beton, byly toho obrovské hromady, a to se rozhodli recyklovat.
„Přijela velká drtička a nadrcený materiál jsme použili zpátky do nových podlah a podobně. Nic se nevyvezlo, všechno se zase využilo zpátky a to mi přijde, že to je i jeden z bodů Pestré krajiny. Jedna věc je, když krásně zdobíme krajinu, sázíme stromy, nové sady, a druhá věc jsou věci, které tu zůstaly jako vřed z bývalé doby. Ty můžeme nechat zchátrat, anebo s nimi něco uděláme, aby zase fungovaly,“ přiblížila Nováčková.
Do Staré Vsi nad Ondřejnicí tehdy zavítali také studenti stavební fakulty Vysoké školy báňské. Bývalé družstvo si prošli, prozkoumali a poté vypracovali studii, co by se dalo s areálem dělat.
„My jsme jim nastínili nějaké naše podmínky, že zde musí být zachované zemědělství, že tady chceme prvovýrobu a další věci. Vznikla taková prezentace, co by tady vlastně mohlo být, studenti navrhli udělat zahrady, bylinkové záhony, posezení, potvrdili mi tím ty naše myšlenky a navedli nás třeba k tomu, že by bylo vhodné zde mít multifunkční vstupní prostor, když sem budou jezdi lidi pro naše produkty a podobně,“ líčila Nováčková.
Domácí sýry i obrazy z mechu
Zmíněná společenská část farmy skutečně už několik let funguje pro veřejnost. Kromě toho, že si sem lidé jezdí pro maso a další potraviny z produkce rodiny Nováčkových, se zde konají i workshopy a semináře.
„Děláme tady různé kurzy, například na výrobu různých druhů domácích sýrů, před Vánoci jsme tu měli výrobu adventních věnců, naposledy to byl workshop, jak vyrábět obrazy z mechu,“ uvedla Nováčková.
Kromě toho se zde pravidelně konají i dny, kdy si lidé mohou přijet nakoupit farmářské produkty, nejen od Nováčkových, ale i od dalších zemědělců.
„Pronajímají si to tady i místní spolky nebo jednotlivci a dělají tady různé akce. Tím ale naše práce nekončí, máme spoustu dalších plánů, co by se tady s tím dalo udělat,“ uzavřela Nováčková.