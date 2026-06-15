Mezigenerační setkání ve Faunaparku
Ve Faunaparku se propojují světy nejmladších a nejstarších generací. Park se na chvíli promění v místo milých setkání, kde se potkají děti z mateřských škol a senioři. Čeká vás společně strávený čas plný pohody, sdílení a radosti z obyčejné lidské blízkosti.
Můžete se těšit na opékání párků, povídání o historii, dětský smích a hlavně spoustu úsměvů napříč generacemi.
Akce je na programu ve čtvrtek 18. června od 10 do 16 hodin. Vstup je zdarma.
Akci pořádá statutární město Frýdek-Místek. Organizaci zajišťuje Marcel Sikora, náměstek primátora.
Duše na dlani
Přijďte zpomalit, nadechnout se a otevřít témata, která se nás všech dotýkají. Faunapark zve na jedinečné odpoledne plné sdílení, porozumění a inspirace.
Těšit se můžete na otevřené besedy o tématech, které se dotýkají každého z nás:
13:00 – úvodní slovo - Martin Hořinek, ředitel Charita Frýdek-Místek
13:15 – přednáška – Spánek - Jakub Vaněk, psychiatr
15:30 – beseda – kniha Zpověď schizofreničky - Klára Lokajová
17:15 – vystoupení kapely The Beatols
Doprovodný program: Možnost osobního rozhovoru s psychologem, zvířecí terapie, kouzelná zahrada, odpočinková a relaxační zóna, výstava literární, výtvarná a ruční tvorba klientů, hudební doprovod.
Akce je na programu v pátek 19. června od 13 do 18 hodin. Vstup je zdarma. Pořadatel: Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s Faunaparkem Frýdek-Místek
Cesta do pravěku - Dinosauří stezka
Odpoledne plné zábavných úkolů a hravých soutěží pro děti. Faunapark zve všechny odvážné dobrodruhy a paleontology na napínavou výpravu časem. Vydejte se s ostatními po stopách obřích ještěrů a užijte si prehistorické dobrodružství. Čeká na vás odpoledne plné zábavy, záhad, poznání a objevů.
Na co se můžete těšit? Lov fosilií, plnění úkolů a hádanek s dinosaury, tvořivé dílničky, fotokoutek, drobné odměny pro všechny malé dobrodruhy.
Kdo se nebojí, ať určitě dorazí. A možná přijde i Tyranosaurus?!
Akce je na programu v neděli 21. června. Park bude otevřený od 14 do 18 hodin. Start na akci je průběžný. Přijďte kdykoli mezi 14.00 a 16.30 hodin.