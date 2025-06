Návštěvníky v průběhu festivalu baví performeři všeho druhu. | foto: Beats for Love

Když na začátku prázdnin do tohoto ostravského industriálního areálu přijedou světoznámí DJ a průkopníci taneční scény jako Axwell, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Claptone, Sub Focus, MK a mnoho dalších, stanou se součástí nové ostravské koncepce (web festivalu zde).

„Říkáme tomu Beats for Love Universe nebo Beats for Love Special. Po desetileté kariéře, kdy jsme začínali jako parta nadšenců za symbolické vstupné z prodeje kelímků, se nyní dostáváme do zbrusu nové dekády. Nabídneme unikátní show a premiéry přímo pro náš festival,“ říkají programový ředitel festivalu Jiří Ramík a jeho kolega Kamil Rudolf, ředitel festivalu.

Ve festivalových sférách rozdělených na Love, Universe, Parade a Industrial slibují vystoupení špičkových českých i evropských artistů. Performeři pak ovládnou živly na zemi i ve vzduchu za doprovodu ohně, světel a dalších efektů.

„Každá sféra představuje mikrokosmos ve vším všudy. Má svou energii, barvy, dekorace a velkolepá vystoupení plná emocí,“ tvrdí produkční manažerka Marcela Kučová.

Vrcholem doprovodného programu bude show francouzsko-belgického uměleckého uskupení Planete Vapeur s obřím alegorickým vozem a skupinou akrobatů.

Změnu kvituje rovněž majitel areálu Jan Světlík: „Velkých změn se dočká od příštího roku celý areál Dolní oblasti, místo se výrazně promění a Beats for Love tuto proměnu předznamenávají. Věřím, že se stanou světovým tanečním festivalem číslo jedna,“ předeslal bez dalších podrobností.

Festival se už letos chce představit jako místo s rekordním počtem LED obrazovek a doplňujících dekorací. Legendy světové taneční hudby jako Richie Hawtin nebo Ben Klock budou návštěvníkům téměř na dosah díky speciálnímu pódiu a navíc se chystá zóna pro zážitek bez zbytečného rozptýlení svítícími mobily.