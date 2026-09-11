Festival Bez hranic uvede na Těšínsku 23 představení souborů z ČR, Polska i USA

Mezinárodní divadelní festival Bez hranic/Bez granic nabídne v Českém Těšíně a polském Těšíně celkem 23 představení. Divákům se od 3. do 11. října představí soubory z Česka, Polska a Spojených států. Nabídnou vizuální projekty, současné činoherní inscenace a monodramata i loutkové a rodinné divadlo. Novinářům to dnes řekla organizační ředitelka Petra Slováček Rypienová.
Jedním z vrcholů programu bude vizuálně-pohybová inscenace Perpetuum Havel pražské Laterny magiky v režii Petra Boháče. Projekt vychází z dosud neuveřejněného libreta Václava Havla a díky nonverbální formě překračuje jazykovou bariéru mezi českým a polským publikem. "Přivézt do Těšína Laternu magiku s projektem, který ohromil festival v Avignonu, je splněným snem," uvedla.
Českou scénu dále zastoupí Divadlo Šumperk s mysteriózním dramatem Senzibil: Temná strana Jeseníků, Švandovo divadlo s monodramatem Prima facie/Na první pohled nebo Malostranská beseda s inscenací Kurt a Sid. Městské divadlo Zlín uvede historické monodrama Dávno, dávno již tomu (Zpráva o pohřbívání v Čechách) a ostravské Studio G přiveze dokumentárně laděnou výpověď o životě vařiče pervitinu v podání Petra Panzenbergera, držitele Ceny Thálie 2025.
"Výraznou část programu tvoří současné polské divadlo. Z Varšavy přijede Teatr Powszechny s inscenací Kobieta samotna v režii Anny Smolar, Teatr Polonia nabídne Sztuka wywiadu s legendárním Janem Peszkem a Teatr Biuro Podróžy z Poznaně uvede Bouři, inspirovanou stejnojmennou Shakespearovou hrou," uvedla Slováček Rypienová. Z amerického Chicaga dorazí divadlo Trap Door Theatre s inscenací The Martyrdom of Peter Ohey podle absurdní hry polského dramatika Slawomira Mrožka. Režisérka Nicole Wiesner v ní prostřednictvím groteskní frašky otevírá otázky moci, poslušnosti a schopnosti člověka vzepřít se nesmyslné realitě.
Festival nabídne také výraznou rodinnou a loutkovou dramaturgii. Brněnské Divadlo Polárka přiveze představení Grandhotel pocitů, Divadlo loutek Ostrava inscenaci Jonáááš a pražské Divadlo MáMe pohádkový příběh Hloupý Honza není blbý. Program tak podle organizátorů propojuje divadlo pro dospělé i děti a nabízí různé formy od loutkového a fyzického divadla až po komorní herecké výpovědi.
Festival Bez hranic vznikl v roce 1990 z iniciativy českých a polských občanských aktivistů. Původně nesl název Na hranici. První ročník byl věnován hrám Václava Havla v českých a polských inscenacích. Festival se postupně proměnil v mezinárodní přehlídku, která kromě divadelních představení nabízí také debaty, výstavy, workshopy, koncerty, konference a další doprovodný program. Letošní 35. ročník se uskuteční v Českém Těšíně a polském Těšíně.