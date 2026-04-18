Festival Dream Factory v Ostravě nabídne 30 představení a hvězdy českého divadla

Divadelní festival Dream Factory letos nabídne tři desítky představení či jiných programových bodů. K vidění budou soubory z Prahy, Olomouce, Ústí nad Labem či Prešova. V inscenacích Švandova divadla, Divadla Na zábradlí, Činoherního klubu či Dejvického divadla se v Ostravě představí například Miroslav Krobot, Martin Myšička, Jan Hájek, Simona Lewandowská nebo Marta Dancingerová. Letošní festivalovou záštitu převzal herec Oskar Hes. ČTK to řekla tajemnice festivalu Lucie Sembolová. Přehlídka se na několika místech Ostravy uskuteční od 22. do 28. května.
"Letošní program je složený z inscenací, z nichž každá nějakým způsobem ohledává proces přerodu, ať už v jedné nebo ve všech jeho fázích. Zaměřuje se na postavy, které se nacházejí v situaci, která je nutí vystoupit z rutiny, hledat nové já nebo se postavit za sebe, za své hodnoty a hranice," uvedl ředitel festivalu Tomáš Suchánek.
Festival slavnostně zahájí 22. května v DK Poklad Oskar Hes s kolegy a kolegyněmi ze Švandova divadla. Z Prahy přivezou inscenaci Dějiny násilí režiséra Tomáše Loužného, která vychází z kultovního románu francouzského spisovatele Édouarda Louise. Autobiografická zpověď ukazuje, jak se může lišit náhled na jednu skutečnou událost a jak se z traumatického zážitku může stát jen odosobněná statistika včerejších zpráv.
Naopak poslední festivalový den bude patřit hercům a herečkám Dejvického divadla. Nejprve odpoledne odehrají inscenaci Vrahova hygiena – v hlavních rolích s Miroslavem Krobotem a Klárou Melíškovou a festival pak slavnostně zakončí Facka Jiřího Havelky s Lenkou Krobotovou, Martinem Myšičkou či Lukášem Příkazkým.
"V rámci doprovodného programu festival nabídne, jako každý rok, koncerty a debaty po představení. Na rodiny s dětmi pak cílí nedělní odpolední představení Mořští pánové v podání souboru Bratři v tricku," uvedla. Vstupenky na všechna festivalová představení je možné zakoupit on-line na www.dfov.cz nebo v pokladně Divadla Petra Bezruče. Vstupenky na představení Facka je možné zakoupit také v pokladně Národního divadla moravskoslezského.