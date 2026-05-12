Festival Freud Fest v Příboře nabídne přednášky, hudbu i historické rekonstrukce

Odborné přednášky, hudbu, výtvarné umění i historické rekonstrukce nabídne festival Freud Fest 2026, který bude od pátku do neděle v Příboře na Novojičínsku. Město si jím připomene svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, od jehož narození minulý týden uplynulo 170 let. Radnice to uvedla na webu, kde je i podrobný program.
Festival zahájí v pátek v 17:00 v piaristickém klášteře koncert Mackie Messer Klezmer Bandu doplněný odbornou přednáškou Michaela Václavíka o Freudově přínosu pro psychologii i širší společenské vědy.
"Sobotní program 16. května promění město v otevřenou kulturní scénu. Návštěvníci se mohou těšit na tematickou stezku Cesta Sigmunda Freuda, komentované prohlídky rodného domu, výstavy i celodenní program v parku a amfiteátru," uvedla radnice.
Do hudebních i tanečních vystoupení se zapojí žáci příborských mateřských i základních škol, studenti gymnázia a základní umělecké školy. Představí se místní pěvecké a taneční spolky. Připravena bude i panelová diskuse s odborníky na psychologii a psychiatrii. Večer vystoupí zpěvačka Anna K. a kapela Galia Brothers.
Neděle bude mít přívlastek Historický den a nabídne atmosféru přelomu 19. a 20. století. Na náměstí Sigmunda Freuda budou k vidění pouliční vystoupení či stylizované scény ze života slavného rodáka. "Symbolickým vrcholem dne bude slavnostní příjezd Sigmunda Freuda a navazující oficiální ceremoniál za účasti vedení města i hostů," uvedla radnice.
V neděli se rovněž v jeho rodném domě otevře nová expozice Dům snů Sigmunda Freuda. Je vytvořená jako zážitkový koncept, který propojuje historické souvislosti, psychologii i osobní prožitek. Festival uzavře koncert komorního orchestru Camerata Janáček Pocta Sigmundu Freudovi, který začne na náměstí v 17:30.