Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Martin Jiroušek
  12:32aktualizováno  12:32
Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a sobotu kulatiny v malebně pohádkovém Hradci nad Moravicí oslaví například Divokej Bill, Visací zámek, Kabát, Richard Krajčo, Wanastowi Vjecy s Lucií a další.
Areál se dvěma pódii vyroste na loukách vedle hotelu Belaria. Hudba bude pestrá, od intimních akustických vystoupení přes pop a folk-rock až po tvrdý metal.

Někteří interpreti překvapí změnou stylu. Připravena je tradiční soutěž masek i sobotní vstup do hradu zdarma.

„Hradec nad Moravicí je můj nejoblíbenější hrad z moravské šňůry festivalu Hrady CZ, protože je náš domácí severomoravský,“ přiznává zpěvák Richard Krajčo.

Na festivalu vystoupí v sobotu 16. srpna v poledne v akustickém setu, za doprovodu trumpetisty Nikolaose Grigoriadise. Odpoledne naváže Tomáš Klus, jehož spontánní projev a hravé písně mění koncerty v přátelské setkání..

„Energie na festivalu Hrady CZ je konstantě skvělá, je to pro mě srdeční záležitost. Je to jako rodina – lidí, kteří tam jezdí, i ti, kdo festival organizují, považuji za součást své hudební rodiny,“ dodává zpěvák.

Divočejší odpoledne zažijí návštěvníci Hradů v pátek 15. srpna od 16 hodin. Na úvod zahraje formace Highland, známá svou optimistickou energií a chytlavými refrény. Naváže na ni energická zpěvačka Pam Rabitt s písní roku Space, oceněná Andělem.

Hrady CZ bavily už podvacáté. Překvapila kapela Lucie, vzpomínalo se na Ozzyho

Večerní tempo přitvrdí Ben Cristovao, známý český hitmaker a showman. Vizuální zážitek slibuje večerní vystoupení maskované metalové formace Dymytry se svým vlastním stylem zvaným psy-core s výraznými texty v češtině. Po výměně zpěváka se v čele kapely nově objevil Václav „Noid“ Bárta a letošní album V dobrým i zlým ukazuje, že kapela má plno sil.

Ještě dříve se o půl osmé uskuteční tradiční maskovaný karneval. „Hrady a masky patří odjakživa k sobě – zahaluje je tajemství,“ říká organizátor festivalu Viktor Souček a dodává: „Už ve středověku na hradech šlechta pořádala maškarní bály a na festivalu Hrady CZ v této tradici pokračujeme. Ty nejkreativnější maškary navíc oceníme, coby kurátor našich hradních karnevalů mohu potvrdit, že kvalita masek rok od roku stoupá.“

Večer překvapí netradičním country setem rapper Marpo a štafetu po něm převezme Divokej Bill. Folk-rockový náboj nabídne prvky country, punku a big-beatu. Předloni vydal Bill album Bazilišek, které přineslo nové hity a ještě syrovější energii.

Sobotní program zahájí v 10:30 rockové trio Doctor Victor, metalová scéna si přijde na své u vystoupení Henych 666, projektu baskytaristy a zpěváka Vlasty Henycha. Mladší publikum zase ocení energii a moderní zvuk Sofiana Medjmedje, který kombinuje pop, rap a R&B, nebo Grey256, jenž ryze rapovou tvorbu rozvedl do rockovějšího a živého provedení.

Následovat bude dravá Gaia Mesiah s charismatickou frontmankou Markou Rybin, která kombinuje rock s funkovými a rapovými prvky. Naváže na ni punková legenda Visací zámek.

Autobusy pro návštěvníky festivalu zdarma

Také další program se ponese v duchu velkých jmen české rockové scény. Kapela Wanastowi Vjecy vyrostla z punkových kořenů a dnes stojí na pomezí melodického rocku a popu, si přizve exkluzivního hosta – kapelu Lucie. Ta patří k nejvýraznějším ikonám české hudby a její návrat na festivalová pódia vždy přitahuje pozornost.

Závěr festivalu pak obstará hardrocková stálice Kabát – jejich koncerty jsou známé masivní scénografií, mohutným zvukem a hity, které zná několik generací fanoušků.

Po skončení programu v obou dnech budou směrem na Opavu vypraveny autobusy zdarma pro účastníky festivalu.

Platba v areálu bude po celou dobu možná pouze elektronicky s pomocí předem nabitých čipů na náramcích. Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1 100 korun, na sobotu 1 200 korun, permanentku na oba dny pak za 1 900 korun.

Na místě bude vstupné stát 1 200 korun na pátek, 1 300 korun na sobotu a permanentka 2 100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.

