Festival jako město, na chodu Colours of Ostrava se podílí kolem 5000 lidí

Autor: ČTK
  6:40aktualizováno  6:40
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| foto: ČTK

V Ostravě začne ve středu festival Colours of Ostrava. Zatímco desítky tisíc lidí teprve budou mířit do Dolních Vítkovic, v zákulisí akce už v tu chvíli bude naplno pracovat několik tisíc lidí. Během čtyřdenního festivalu se na jeho chodu podílí přibližně 5000 lidí. Umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek to přirovnal k městu. Dnes ČTK popsal, jak asi bude vypadat jeho středeční ráno a dopoledne.

Hodinu před otevřením areálu musí být podle Košťálka všechno na svém místě. Scény musí být připravené a část zvukových zkoušek hotová už dopoledne. Stánkaři, výčepní i bezpečnostní služba čekají na první návštěvníky.

"Ráno se vždy snažím pozdravit členy týmu a zjistit, zda běží vše podle plánu. Festival však přináší spoustu situací, které je potřeba řešit operativně. Je to vlastně naprosto nepředvídatelné, jak se dané ráno bude vyvíjet," vysvětlil Košťálek. Často se objeví nečekané komplikace a krize. Největší zkouškou pro organizátory byl podle něj loňský třetí festivalový den. "Celosvětový výpadek softwaru na letištích zastavil leteckou dopravu a zkomplikoval přílet některých účinkujících. Nakonec však díky perfektní komunikaci a práci celého týmu odehráli svůj koncert všichni interpreti," uvedl.

Na přípravách festivalu celoročně pracuje zhruba čtyřicetičlenný tým. V týdnech před zahájením akce se rozrůstá na stovky lidí a během samotného festivalu se na jeho zajištění podílí kolem 5000 pracovníků, kteří se starají o desítky tisíc návštěvníků. "Je to velké mraveniště. Město, které nikdy nespí," řekl.

Jako běžný návštěvník si Košťálek festival nikdy neužije. Místo koncertů sleduje, jak funguje celý areál, kudy se pohybují lidé, které scény přitahují největší zájem nebo které zóny jsou nejvytíženější. Oddechnout si může až po skončení posledního koncertu, respektive ve chvíli, kdy je areál sbalený a celý tým se vrátí domů. Právě rozsah organizace bývá podle něj pro návštěvníky největším překvapením. "Nejvíc neznalé překvapuje, kolik lidí se na chodu festivalu podílí a kolik detailů, které vypadají jako samozřejmost, musíme řešit a ladit," vysvětlil.

Přes množství práce jsou v zákulisí někdy i odlehčené momenty. Košťálek vzpomíná například na francouzského producenta a DJ Kavinského, který po vystoupení na hlavní scéně v roce 2023 nadšením proskočil překližkovým panelem oddělujícím prostory zákulisí. Možná i proto, že se tehdy stal neplánovaně hvězdou druhého dne festivalu, když se jeho vystoupení po odřeknutí jiného interpreta přesunulo na hlavní scénu. "Také rád vzpomínám na hodování Martina Garrixe s kapelou Inhaler, kteří si pochutnávali na českých řízcích a bramborovém salátu v restauraci pro kapely," dodal Košťálek.

Festival začne v ostravských Dolních Vítkovicích 15. července a nabídne na 130 koncertů. Vystoupí americká kapela Twenty One Pilots, Moby, Lorde, LP, Teddy Swims, britská skupina Skunk Anansie nebo norská zpěvačka Aurora. Součástí festivalu je i diskusní fórum Meltingpot. Na sedmi scénách se představí více než 150 řečníků, kteří budou debatovat o umělé inteligenci, budoucnosti Evropy, partnerských vztazích, duševním zdraví, vědě či medicíně.

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