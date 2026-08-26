Festival Karvinské varhany vyvrcholí koncertem s dechovým orchestrem

Tři koncerty nabídne letos v září festival Karvinské varhany. V kostele Povýšení svatého Kříže v Karviné-Fryštátě se během tří neděl představí čeští i zahraniční interpreti. Program nabídne spojení varhan s violoncellem, koncert dvou varhaníků i závěrečné vystoupení se symfonickým dechovým orchestrem. ČTK to dnes za pořadatele řekl Lukáš Zielosko.
Festival zahájí 6. září koncert Cesta zahradami a světlem. Na varhany zahraje Žaneta Bartová, na violoncello Jan Škrdlík. Program nabídne skladby autorů, mezi nimiž jsou Johann Sebastian Bach či Sergej Rachmaninov. "O týden později se představí polští varhaníci Witold Zalewski a Hanna Zalewská. Jejich koncert nabídne průřez polskou i evropskou varhanní tvorbou. Dramaturgie počítá také s dialogem dvou interpretů na jednom nástroji," doplnil Zielosko.
Festival vyvrcholí 20. září koncertem varhanice a dramaturgyně festivalu Marty Wierzgoňové se Symfonickým dechovým orchestrem Májovák. Orchestr povede dirigent Marek Madej. V programu zazní díla Eug?na Gigouta, Césara Francka, Francise Poulenca a Alfreda Reeda.
Festival pořádá Městský dům kultury Karviná ve spolupráci s městem a Římskokatolickou farností Karviná. Koncerty budou v historickém kostele Povýšení svatého Kříže, jehož varhany patří podle pořadatelů k významným koncertním nástrojům ve střední Evropě.