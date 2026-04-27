Festival Kino na hranici přivítá přes 100 polských hostů a 150 filmů

Mezinárodní filmový festival Kino na hranici, který se od 29. dubna a do 3. května uskuteční v Českém Těšíně na Karvinsku a sousedním polském Těšíně, letos nabídne přes 150 filmů ze středoevropské produkce. Tři desítky z nich pocházejí z Polska. Mezi nimi bude i světová premiéra filmu Nevyšlapaná cesta režisérky Zuzany Grabowské a za účasti hvězdné filmové delegace. Na festival dorazí z Polska stovka hostů. ČTK to dnes řekla mluvčí přehlídky Alexandra Vysloužilová.
"Nadcházející 28. ročník přehlídky Kino na hranici slibuje letos rekordní zážitek pro milovníky polské kinematografie i hudby. Celkem bude uvedeno více než 150 filmů, přičemž letošní ročník bude absolutně rekordní v zastoupení polské produkce na české straně hranice," uvedla.
Ve třech sálech v Českém Těšíně se podle ní odehraje více než třicet projekcí včetně předpremiér, po promítání budou setkání s tvůrci. Mezi nejočekávanější snímky patří Les Joanny Zastróžné nebo 12 obrazů zotročení Lecha Majewského. Program nabídne také švýcarský film Vlci s polským hercem Bartoszem Bieleniou v hlavní roli. Celou přehlídku uzavře ve světové premiéře režisérský debut Zuzany Grabowské Nevyšlapaná cesta. Do Těšína dorazí více než sto polských umělců včetně herců, režisérů a skladatelů.
Kino na hranici nabídne v Arcivévodském festivalovém klubu také hudební doprovodný program v podobě devíti koncertů a šesti DJ setů. Vystoupí například kapela Nagrobki či polská techno ikona Zamilska. Zahájení festivalu doprovodí polská formace Trupa Trupa a připraven je i speciální večer s Vladimírem Mertou.