Festival Ostrava Kamera Oko představí nové filmy i tvorbu Freda Kelemena

Hlavním hostem mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko letos bude německo-maďarský kameraman Fred Kelemen. Osobně uvede mimo jiné film Turínský kůň, na němž spolupracoval s režisérem Bélou Tarrem. Osmnáctý ročník přehlídky zaměřené na kameramanskou tvorbu nabídne v Ostravě od 4. do 8. listopadu šest snímků v hlavní soutěži. Festival se bude konat v ostravském Minikině, galerii PLATO a několika dalších městských podnicích. ČTK to dnes řekla mluvčí přehlídky Alexandra Vysloužilová.
Festival zahájí krátký dokumentární film Záběr protizáběr, který měl premiéru na letošním festivalu Berlinale. Snímek rumunského režiséra a kameramana Radu Judeho pracuje s archivními fotografiemi amerického novináře Edwarda Serrota z Rumunska na konci 80. let minulého století a se snímky tajné policie Securitate, která ho tehdy sledovala.
"O cenu za nejlepší kameru se v hlavní soutěži utká šest filmů. Vedle Záběru protizáběru jsou to Dvě piana režiséra Arnauda Desplechina, snímek Musí se žít Petra Smělíka, Příběhy dobrého údolí Josého Luise Guerína, September Afternoon Nicolase Schmidta a Závrať Quentina Dupieuxe. Česká kinematografie bude mít v hlavní soutěži zastoupení poprvé od roku 2015," uvedla. Festival uvede také dva kameramanské portréty. Film Robert Richardson: Bílý ďábel režisérky Jany Hojdové se věnuje trojnásobnému držiteli Oscara, snímek Igor a potom Ivana Ostrochovského kameramanovi Igoru Lutherovi.
"Program doplní debaty, podcast i workshopy. Podcast P!TCH live se zaměří na zahraniční koprodukce kameramanů, v debatě Filmovat v regionech budou odborníci a zástupci filmových kanceláří hovořit o jejich desetiletém působení. Součástí festivalu bude také prohlídka filmových lokací v Dolní oblasti Vítkovice a workshop zaměřený na psaní filmových dialogů," doplnila.
Sekce věnovaná domácím kameramanským debutům nabídne mimo jiné filmy Pět švestek Jana Svěráka, Poberta Ondřeje Hudečka, Wirbel Tomáše Hubáčka a Osamělý vlk Ondřeje Veverky. Nesoutěžní sekce Obzory se zaměří na snímky s neobvyklými světy a proměnlivými identitami. Uvede například filmy Tycoon, Cold Metal a Chronovisor.