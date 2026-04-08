Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! nabídne v Krnově deset snímků

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! v Krnově na Bruntálsku letos promítne deset snímků. Divácí je uvidí od 17. do 19. dubna v Kině Mír. Půjde o filmy staré několik desetiletí i nejnovější snímky jako Hříšníci či Jedna bitva za druhou. ČTK to dnes řekla mluvčí krnovské radnice Dita Círová. V Evropě ojedinělá přehlídka připomíná dnes už nepoužívaný sedmdesátimilimetrový filmový formát.
Filmy natočené na sedmdesátimilimetrový negativ mají větší hloubku ostrosti a ukazují více detailů. Krnovské kino je dnes jedním ze tří v zemích Visegrádské čtyřky, ve kterých je možné promítat sedmdesátimilimetrové filmové kopie s původním, až šestikanálovým magnetickým záznamem zvuku na 105 metrech čtverečních zahnutého plátna.
"Název přehlídky má několik významů. KRRR! je kombinace hlásek ze začátku názvu města Krnov, která tvoří pro cizince téměř nevyslovitelný charakteristický zvuk, který je zároveň citoslovcem zvuku promítacího stroje," doplnila Círová.
Festival odstartuje 17. dubna ve 14:00 americký sci-fi snímek Zajati vesmírem z roku 1969. Následovat bude americký western Stopaři z roku 1956 a při slavnostním zahájení přehlídky budou organizátoři od 20:00 promítat americké hororové drama Hříšníci natočené vloni.
"Sobotní část programu odstartuje americké komediální drama z roku 2025 Jedna bitva za druhou," uvedla Círová. Diváci uvidí také americký střihový muzikál z roku 1974 To je ale zábava, americkou komedii z roku 1984 Krotitelé duchů či americký historický velkofilm z roku 1956 Desatero přikázání.
Nedělní dopoledne bude patřit americkému muzikálu Svědectví o Ann Lee, který byl natočen vloni. Odpoledne přijde na řadu americká komedie z roku 1985 Návrat do budoucnosti a v 18:00 přehlídku uzavře americký muzikálový western z roku 1955 Oklahoma.