Festival TrikFilm v Ostravě nabídne hry, animace i virtuální realitu

V areálu City Campusu Ostravské univerzity se příští týden uskuteční sedmý ročník Mezinárodního festivalu dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm, který pořádá Fakulta umění. Od 23. do 26. září se návštěvníci mohou těšit na animované filmy, videoart, počítačové hry, virtuální realitu i stolní hry. Letošním tématem festivalu je hra, řekla ČTK zakladatelka a organizátorka akce Denisa Jánská.
"TrikFilm představí současnou tvorbu mladých autorů z České republiky i zahraničí. Do letošního ročníku se přihlásilo přibližně 850 projektů z celého světa. Festival propojuje tvorbu dětí, středoškoláků a vysokoškolských studentů," řekla Jánská.
Během čtyř dnů budou připraveny nejen soutěžní projekce, ale například i animační dílny, výstavy nebo program zaměřený na stolní hry. Festival vyvrcholí v sobotu 26. září vyhlášením vítězů a koncertem Beaty Bocek.
"Během sedmi let své existence se stal TrikFilm místem setkávání nejmladší generace autorů se studenty uměleckých škol, pedagogy a profesionálními tvůrci. Naším cílem není pouze představit hotová díla, ale především podporovat mladé autory, jejich vlastní způsob vidění světa a schopnost prostřednictvím obrazu, pohybu, zvuku, příběhu nebo interakce komunikovat témata, která považují za důležitá,“ uvedla Jánská.
Dodala, že letošní ústřední téma festivalu se promítne do soutěžního i doprovodného programu. Návštěvníkům představí hraní nejen jako zábavu, ale také jako způsob vyprávění, komunikace a vytváření vlastních světů. Vedle soutěžních počítačových her a videoher, interaktivních projektů či tvorby využívající virtuální a rozšířenou realitu představí festival také originální stolní hry studentů a ostravských tvůrců.
TrikFilm se letos opět propojí také s Nocí vědy, a to v pátek 25. září od 17:00. Program na Fakultě umění nabídne experimenty s pohybem, obrazem, zvukem a světlem, animační a výtvarné dílny nebo program pražské Aeroškoly. Podrobnější informace o festivalu lze nalézt také na webových stránkách akce.