Festival v ulicích přiveze hudbu z Japonska, akrobaty z Ghany nebo Chile

Festival v ulicích, který se bude konat v Ostravě - Porubě 26. a 27. června, nabídne vystoupení více než 200 pouličních umělců ze 16 zemí světa. Návštěvníci akce tak budou moci vidět třeba akrobaty z Ghany či Chile nebo ohňovou show z Austrálie. Součástí bude i mezinárodní prezentační přehlídka pro vybrané kapely Czech Music Crossroads, díky které dorazí například hudebníci z Japonska. Novinářům to dnes řekla ředitelka festivalu Petra Hradilová.
Dvoudenní program bude na osmi scénách, kde budou vedle vystoupení českých i zahraničních umělců také workshopy, relaxační zóny i program pro rodiny. Po roční pauze se akce vrátí do revitalizovaného parku u porubského kruhového objezdu, kde vznikne prostor pro vystoupení pouličních umělců či noční fireshow. Stejně jako každý rok bude festival zdarma.
Hlavní festivalovou linkou zůstává pouliční umění. Francouzské duo Cie Balades Perdues přiveze akrobatickou show kombinující žonglování, pohyb a velkou obruč. Richard Circus z Ghany nabídne extrémní práci s tělem a ohebnost, která jako by odporovala fyzikálním zákonům. České uskupení Long Vehicle Circus dorazí s chůdařskou show a návštěvníci se mohou těšit i na estonskou hadí ženu Annu Ki nebo pětimetrového draka Josephine.
Díky propojení s přehlídkou Czech Music Crossroads dorazí do Ostravy hudebníci z různých koutů světa. "Letos se program soustředí na Japonsko, a tak se mohou návštěvníci těšit například na tokijskou kapelu Billyrrom propojující disco, funk, soul a elektroniku nebo experimentální Bakurocho Band, kteří ukazují, že i tradiční japonská hudba může znít překvapivě současně," uvedla.
V programu jsou i hudební projekty z Norska nebo sousedního Polska a Slovenska. Z české scény pak návštěvníky čeká například temperamentní romská skupina Terne Čhave, energičtí Circus Brothers nebo písničkářka Beata Bocek, která propojuje folk, world music a příběhy.