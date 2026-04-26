Festivaly ovládnou hvězdy: Do Ostravy míří Harris, Swims i Twenty One Pilots

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Letní festivalová sezona v Moravskoslezském kraji nabídne tento rok třeba koncerty zpěvačky LP, kapely Twenty One Pilots či amerického zpěváka Teddyho Swimse na Colours of Ostrava, elektronickou show Calvina Harrise a Charlotte de Witteové na Beats for Love a jediné festivalové vystoupení Jaromíra Nohavici na Štěrkovně Open Music. Tam se představí i Janek Ledecký s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Festivalovou nabídku doplní divadelní Letní shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě či tři desítky koncertů v programu Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, zjistila ČTK od pořadatelů.

Festival Colours of Ostrava se uskuteční v industriálním areálu Dolní oblast Vítkovice od 15. do 18. července. Hudební program nabídne desítky koncertů na několika scénách. Pořadatelé už dřív oznámili vystoupení britské skupiny Skunk Anansie či norské zpěvačky Aurory s Tomem Rowlandsem. V červenci se představí také LP, Twenty One Pilots, Moby, Teddy Swims nebo Lorde.

Na festivalu elektronické hudby Beats for Love v Ostravě vystoupí skotský hudebník Calvin Harris. Veřejně vystupuje jen zřídka, v Česku se představí poprvé. Ředitel festivalu Kamil Rudolf řekl, že jde o největší hvězdu ve dvanáctileté historii akce. Domluvit se s Harrisem na vystoupení nebylo pro organizátory jednoduché.

"Calvin v Evropě vystupuje jen výjimečně. Například i na nejznámějším festivalu elektronické taneční hudby, Tomorrowlandu nevystoupil za poslední dekádu ani jednou," uvedl Rudolf. Festival se bude konat ve stejném areálu jako Colours of Ostrava od 1. do 4. července. Vystoupí na něm i jeden z nejúspěšnějších diskžokejů současnosti Paul van Dyk z Německa.

Hlavní hvězdou festivalu Štěrkovna Open Music v Hlučíně na Opavsku bude písničkář Jaromír Nohavica. Na festival se vrátí po osmi letech. Na břehu Hlučínského jezera od 23. do 25. července vystoupí také slovenský raper Separ, Ben Cristovao, Janek Ledecký s Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo kapely No Name a Chinaski. Podle výsledků ankety European Festival Awards patří Štěrkovna Open Music v kategorii do 10.000 návštěvníků mezi deset nejlepších akcí v Evropě.

Divadelní festival Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě nabídne od 20. července do 10. srpna 20 představení. Budou pod širým nebem v kulisách Slezskoostravského hradu. Na repertoáru budou pořadatelé mít osm titulů včetně tří novinek - slovenského zpracování Skrotenie zlej ženy a britské inscenace Petty Men. Hlavní premiérou letošního ročníku bude nově nastudovaná inscenace Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. Na jevišti se představí Aneta Krejčíková, Marek Adamczyk v alternaci s Tomášem Havlínkem, Sára Rychlíková, Vojtěch Vondráček, Marek Taclík, Erika Stárková, Jakub Kohák, Dana Batulková, Petr Buchta, Šimon Krupa nebo Kamil Halbich.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který se v Ostravě a na dalších místech Moravskoslezského kraje uskuteční od 1. června do 3. července, nabídne na tři desítky koncertů a akcí. Festival, který se poprvé uskuteční v produkci Janáčkovy filharmonie Ostrava, chystá například uvedení Janáčkovy Sinfonietty nebo Orffovy kantáty Carmina Burana, ale třeba také vystoupení projektu Police Symphony Orchestra společně s Thomem Artwayem. Koncerty budou v Hukvaldech, Opavě, Frýdku-Místku nebo v Novém Jičíně či Příboře. Novinkou bude zrekonstruovaný Hukvaldský dvůr, který se stane další festivalovou scénou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.