Filip Košťálek skládá program Colours of Ostrava jako filmový scénář

Na festivalovém programu není náhoda téměř nic. Každé jméno, každý koncert i pořadí vystoupení mají své místo. Nový umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek, který loni nahradil Zlatu Holušovou, přirovnává vznik line-upu k psaní filmového scénáře. Pracoval na něm rok a půl. Košťálek to dnes řekl ČTK. Festival začne v ostravských Dolních Vítkovicích 15. července a nabídne na 130 koncertů. Většina zahraničních hostů bude mít českou premiéru.
"Stavět festivalovou dramaturgii je pro mě jako psát scénář k filmu, každé vystoupení navazuje na to další," řekl Košťálek. Se svou předchůdkyní, zakladatelkou festivalu a jeho dlouholetou ředitelkou je po 11 letech spolupráce stále v přátelském kontaktu, letošní program je už ale čistě jeho dílo, uvedl.
Přípravy hudební části festivalu podle něj prakticky nikdy nekončí. Zatímco po skončení jednoho ročníku si jednotlivé týmy na chvíli odpočinou, práce na programu dalšího začíná okamžitě. "Nejnáročnější je vyjednávání se světovými hvězdami. Soupeříme o nejžádanější interprety s festivaly z celého světa, a kromě rozpočtu či termínů proto rozhodují také dlouhodobé vztahy s agenty, dobré jméno festivalu nebo celková podoba line-upu," řekl.
Letošní program nabídne více než 130 hudebních vystoupení. Každé potvrzené jméno přitom podle uměleckého ředitele mění skladbu celého festivalu. "Je to jako skládat puzzle, u kterého předem nevíte, jak bude výsledný obraz vypadat," popisuje. Program bývá uzavřen nejpozději v únoru nebo březnu, rostoucí konkurence světových festivalů však nutí organizátory plánovat stále dříve.
Colours si dlouhodobě zakládají nejen na přivážení světových hvězd, ale také na objevování nové hudby. Organizátoři hledají budoucí headlinery a většinu zahraničních interpretů před jejich potvrzením vidí naživo. Vedle hudební kvality je zajímá především koncertní energie, charisma a schopnost oslovit publikum.
Výběr programu navíc podle Košťálka ovlivňuje rychlost, s jakou díky streamovacím platformám a sociálním sítím vznikají nové hvězdy. Musí proto odhadovat, kteří umělci budou relevantní i za mnoho měsíců, kdy se festival uskuteční. "Často i během procesu bookingu vystřelí nové hity a jména, o kterých jsme před měsícem nevěděli. A to je pro nás vždy hozená rukavice, být u toho první," řekl. Výsledkem je line-up, v němž letos přibližně 70 procent zahraničních interpretů vystoupí v České republice poprvé.
Získat některé interprety vyžaduje léta trpělivosti. Letos se po několikaletém vyjednávání podařilo získat například Mobyho, Teddyho Swimse nebo Lorde. Naopak příkladem včasného objevu je japonský DJ Josuke Jukimacu (Yosuke Yukimatsu), kterého Colours na loňský ročník oslovily ještě před jeho průlomovým vystoupením. "Toho jsem zabookoval rok dopředu, jen pár týdnů před tím, než jej video na platformě Boiler Room vystřelilo mezi světovou elitu. K nám tak už dorazil jako hvězda," řekl Košťálek.
Letos něco podobného čeká od americké zpěvačky a rapperky Audrey Nunové, která je známá jako členka uskupení HuntrX, které sesbíralo Grammy, Oscary a další ceny. "Její vlastní sólová tvorba, se kterou na koncertě vystoupí, strhne i ty, kteří rapu neholdují,"řekl.
Za jeden z vrcholů letošního programu označuje umělecký ředitel koncert Ibrahima Maaloufa na hlavní scéně, který podle něj dokonale vystihuje DNA Colours of Ostrava. Velká očekávání vkládá také do vystoupení japonské skupiny Attarashi Gakko!, která nabídne show, jakou česká festivalová pódia podle něj dosud nezažila.