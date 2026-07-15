Film ČT Osamělý vlk o letci RAF zamíří nejprve do kin, až pak do televize

Česká televize Ostrava připravuje do vysílání hraný dokument Osamělý vlk o životě a bojovém osudu stíhače RAF Josefa Františka. Natáčení už skončilo. Při ostravském zasedání Rady ČT to dnes řekla ředitelka regionálního studia Gabriela Lefenda. Snímek bude mít v srpnu premiéru v kinech. Na podzim jej televize zařadí do vysílání.
Československý pilot, který během 2. světové války létal s polskou perutí, za 28 dní sestřelil 17 německých letadel. Patřil mezi nejlepší spojenecké piloty bitvy o Británii. Přezdívku Osamělý vlk získal pro svůj styl boje. Často se totiž odděloval od ostatních letadel a operoval samostatně. Zemřel v roce 1940 při letecké nehodě.
Režisér Ondřej Veverka představí ve filmu divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Některé scény vznikaly v Ostravě-Koblově a dalších vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. Natáčelo se i v Krakově či na pražském letišti Kbely.
Hlavní roli ztvární Tadeáš Moravec. Vedle něj se ve filmu objeví Kryštof Grygar, Josef Trojan, Viktor Zavadil, Jan Nedbal, Miroslav Hanuš, Jan Budař a polský herec Piotr Trojan, držitel polské filmové ceny Orel.
Příběh Osamělého vlka přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. "Nejde o chronologii, ale o vnitřní svět plný odvahy, strachu a napětí. Díky archivním materiálům a 3D animacím divák zažije atmosféru bitvy z kokpitu," doplnil režisér Veverka.
Po okupaci Československa uprchl František do Polska, kde se připojil k tamním pilotům. Později se přes Rumunsko a Francii dostal až ke královskému letectvu ve Velké Británii. Nepřipojil se k ostatním československým pilotům a dál létal s polskou perutí. Jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. Šestadvacetiletý pilot zemřel v říjnu 1940, když jeho stroj havaroval při návratu z hlídkového letu.