Film o Davidu Stypkovi míří do kin, doprovodí ho koncerty kapely Bandjeez

Do kin míří celovečerní film Neboj, dýchej, čaruj mapující život a tvorbu hudebníka Davida Stypky, který v roce 2021 zemřel v 41 letech. Prvních sedm uvedení snímku režiséra Dana Svátka doprovodí i koncerty. Se Stypkovou kapelou Bandjeez v kinech vystoupí zpěvák Mirai Navrátil nebo Kateřina Marie Tichá. ČTK to dnes řekla zpěvákova matka Marie Stypková.
"Nový dokument přináší pohled na jeho život, tvorbu i cestu plnou výzev, se kterými se musel vyrovnávat," uvedla. Film ukazuje, jaký byl David Stypka doopravdy, jak tvořil, co ho ovlivňovalo a formovalo jako člověka i umělce.
Film nabízí autentické vzpomínky těch, kteří ho znali nejlépe - členů kapely Bandjeez, jeho rodiny i nejbližších spolupracovníků. Silné a osobní vzpomínky přidávají i hudební přátelé a kolegové, mezi nimi Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá, Mirai Navrátil nebo Jindra Polák ze skupiny Jelen. "Tento dokument není jen příběhem o hudbě. Je to příběh o člověku, jeho vášni, křehkosti i síle, která zůstává v jeho písních dodnes.
Premiéra se uskuteční 16. dubna v pražské Lucerně. Ještě před tím ale tvůrci i kapela vyrazí na sedm regionálních předpremiér. Tour odstartuje 25. března ve Frýdku-Místku a postupně navštíví například Ostravu, Brno či Hradec Králové. Při projekcích se lidé budou moci setkat s tvůrci a protagonisty. Připravují se i koncerty, na kterých s kapelou Bandjeez vystoupí Mirai Navrátil nebo Kateřina Marie Tichá.
Zpěvák a skladatel David Stypka, který zemřel 10. ledna 2021 ve věku 41 let, se hudbě věnoval od mládí, skutečně prosadit se ale dokázal až dlouho po třicítce. Za svou tvorbu získal několik Cen Anděl a také Cen Jantar, které jsou určené pro umělce spojené s Moravskoslezským krajem. Muzikant úzce spjatý s moravskoslezskou hudební scénou se proslavil třeba hitem Dobré ráno milá, který nazpíval s Ewou Farnou. Jeho slibně rozjetou kariéru ale předčasně ukončila vážná nemoc. V roce 2019 lékaři Stypkovi našli rakovinu slinivky, kterou nakonec zkomplikovalo i onemocnění covidem.