Film Vlak 2607 hledá po 65 letech pravdu o tragédii, porovnává mýty a dokumenty

Autor: ČTK
  16:39aktualizováno  16:39
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Železniční neštěstí, při které v roce 1961 na Bruntálsku zemřelo 19 lidí, rekonstruuje nový dokumentární film VLAK 2607. Jeho tvůrci se při práci pokusili po 65 letech oddělit to, co se o události traduje, od toho, co lze doložit v dobových policejních a vyšetřovacích spisech, výpovědích, fotografiích a dalších archivních materiálech. Film chce prostřednictvím těchto dokumentů provést diváka 27. srpnem 1961 a ukázat, jak se tragédie, při které se srazily uvolněné nákladní vagony s osobním vlakem, stala. ČTK to dnes řekl režisér, scenárista a historik Radim Blaško.

Impulzem ke vzniku filmu byla dlouhodobá práce Blaška, který se zabývá historií Vrbna pod Pradědem a je autorem projektu Vrbno průmyslové. Při mapování historie města opakovaně narážel na tragédii vlaku 2607 a také na rozdílné verze událostí, které se mezi lidmi během desetiletí dochovaly.

Nehoda se stala při posunování ve stanici Vrbno pod Pradědem. Uvolněné nákladní vozy se kvůli sklonu trati samovolně rozjely směrem ke Karlovicím. Na trati se srazily s protijedoucím motorovým vozem osobního vlaku 2607, který byl plný cestujících. Po nárazu vypukl požár. Neštěstí si vyžádalo 19 obětí. Strojvedoucí a vlakvedoucí před srážkou z vozidla vyskočili.

"Za 65 let se něco zapomnělo, něco se přidalo, některé informace se různě propojily a z některých se časem stala téměř pravda, přestože dobové dokumenty říkají něco jiného," uvedl Blaško. Právě snaha porovnat tradované příběhy s dochovanými prameny se podle něj stala jedním z hlavních impulzů pro vznik filmu.

Původně měl být VLAK 2607 podle Blaška klasickým historickým dokumentem o železniční tragédii. Studium rozsáhlejších dobových materiálů ale podle tvůrců ukázalo, že samotná srážka je až vyústěním širšího příběhu. Dokument proto sleduje události předcházející nehodě a pokouší se rekonstruovat jednotlivé kroky a rozhodnutí, které k ní vedly.

"Najednou přede mnou nebyla jen informace, že se v roce 1961 srazily vagony s osobním vlakem. Začal se přede mnou objevovat celý příběh jednoho konkrétního dne," řekl Blaško. Díky kombinaci různých archivních pramenů se podle něj podařilo některé části událostí rekonstruovat výrazně podrobněji, než původně očekával.

Náročná byla také identifikace samotného místa tragédie. Vzpomínky pamětníků podle tvůrců odkazovaly na různá místa, přesnější určení lokality umožnilo až studium dobových policejních a vyšetřovacích spisů. Konfrontace archivních materiálů s místem, kde se událost skutečně odehrála, patřila k nejsilnějším okamžikům práce na filmu.

Dokument se nezaměřuje pouze na technický průběh nehody. Zabývá se také otázkou odpovědnosti a tím, jak o ní mluvit po 65 letech. Ve filmu zaznívají skutečná jména lidí, jejich rozhodnutí i odpovědnost za ně. Tvůrci zároveň zdůrazňují, že odpovědnost za tehdejší jednání nelze přenášet na současné potomky lidí, kteří byli do události zapojeni. "Stejnou úctu, s jakou přistupujeme k obětem a jejich blízkým, chceme zachovat i vůči všem ostatním, kterých se tento příběh dodnes dotýká," uvedl Blaško.

První projekce VLAKU 2607 se uskuteční ve Vrbně pod Pradědem. Tvůrci záměrně zvolili pro uvedení prostředí bývalého vlakového depa, které podle nich filmu poskytne autentickou atmosféru. Dokument pak chtějí nabídnout také dalším místům v regionu. "Přál bych si, aby lidé nevnímali Vlak 2607 jen jako název nějaké dávné železniční nehody. Za tím názvem jsou konkrétní lidé a devatenáct životů, které tehdy skončily," řekl Blaško.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Kam se hrabe Labubu. Tyhle šílené hračky z 90. let jsme milovali. Poznáte je všechny?

Hračky devadesátých let: dostanu další Tamagoči, když to starý umřelo?

Zubatou panenku Labubu ještě nedávno chtěli všichni, kdo sledují sociální síť TikTok. Zatímco její vliv postupně upadá, do hry se vrací nostalgické předměty z minulosti. Pogy, Furby, Tamagoči nebo...

Film Vlak 2607 hledá po 65 letech pravdu o tragédii, porovnává mýty a dokumenty

ilustrační snímek

Železniční neštěstí, při které v roce 1961 na Bruntálsku zemřelo 19 lidí, rekonstruuje nový dokumentární film VLAK 2607. Jeho tvůrci se při práci pokusili po...

15. srpna 2026  16:39,  aktualizováno  16:39

V brněnských Obřanech požár pohltil šest chat. Hasit pomáhal i vrtulník

ilustrační snímek

Hasiči v sobotních odpoledních hodinách zasahovali u požáru v Brně, kde jim s hašením pomáhal také policejní vrtulník. Záchranná služba ošetřila chataře se středně těžkými popáleninami a dva zraněné...

15. srpna 2026  15:32,  aktualizováno  18:14

Bílá voda v Moravském krasu vysychá, ve velkém hynou raci a ryby

ilustrační snímek

Potok Bílá voda, který protéká stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém hynou raci a ryby, informovala dnes na svém...

15. srpna 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Centrum Brna při prvních celoměstských hodech zaplavila krojovaná chasa

Centrum Brna pĹ™i prvnĂ­ch celomÄ›stskĂ˝ch hodech zaplavila krojovanĂˇ chasa

Centrum Brna dnes zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí, společně si v odpoledním slunečním žáru na náměstí...

15. srpna 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stovky krojovaných lidí všech generací zaplavily Domažlice, kroje se nosí víc

ilustrační snímek

Stovky lidí všech generací v krojích dnes zaplavily Domažlice. Sobota je hlavním dnem 72. ročníku třídenních Chodských slavností, jednoho z nejstarších...

15. srpna 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Zapomenutý poklad léta? Tyhle sladké plody možná znáte méně, než si myslíte

Plody moruše černé jsou plné šťávy, která barví. Nesázejte ji tedy například k...

Na první pohled připomínají protáhlé ostružiny. Když je ale ochutnáte, překvapí vás jejich nezaměnitelná sladkost a vůně, ve které se mísí med, lesní ovoce i chuť vrcholícího léta. Moruše patří mezi...

15. srpna 2026  17:17

Nehoda u Ostravy i požár cisterny ve směru na Prahu komplikovaly dopravu na D1

Vážná dopravní nehoda tří automobilů zablokovala dálnici D1 u Klimkovic...

Od poledních hodin komplikovala provoz na dálnici D1 dopravní nehoda, která se stala zhruba na 350. kilometru u Ostravy směrem na Brno. Na místě se od počátku začala tvořit kolona a místo bylo zcela...

15. srpna 2026  13:02,  aktualizováno  16:48

Tunelem Blanka projíždí nově autobusová linka. Spojí Čimice s Dejvicemi

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...

Po více než dekádě čekání se cestující o víkendu konečně dočkali tunelbusové linky 145. Autobusy projíždějící tunelem Blanka nyní propojují Dejvice a Sídliště Čimice. Trasa vedoucí přes Hradčanskou a...

15. srpna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Po téměř dvou dnech se plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku

ilustrační snímek

Po téměř dvou dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Oznámil to mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na...

15. srpna 2026  14:41,  aktualizováno  14:41

Babiš a dva ministři vyšli na Lysou horu. Náročnější než loni, hodnotil premiér

Premiér Andrej Babiš při výšlapu na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd...

Premiér Andrej Babiš a ministři průmyslu a obchodu Karel Havlíček a práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (všichni ANO) v sobotu dopoledne vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd,...

15. srpna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Střety se vyhrotily, pomohli spojenci. Jaká by byla válka Československa s Německem

Vojensko-historická akce v Králíkách ukazuje fiktivní válku mezi...

Československo se po Mnichovské dohodě pustilo do války s Německem. Takový byl sobotní fiktivní scénář letošní bojové ukázky Cihelna v Králíkách. Pohraniční střety mezi československými vojáky a...

15. srpna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Happening v Telči upozornil na dlouhou cestu týraných zvířat k novým majitelům

Happening v TelÄŤi upozornil na dlouhou cestu tĂ˝ranĂ˝ch zvĂ­Ĺ™at k novĂ˝m majitelĹŻm

Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu dnes...

15. srpna 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×