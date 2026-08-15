Film Vlak 2607 hledá po 65 letech pravdu o tragédii, porovnává mýty a dokumenty

Železniční neštěstí, při které v roce 1961 na Bruntálsku zemřelo 19 lidí, rekonstruuje nový dokumentární film VLAK 2607. Jeho tvůrci se při práci pokusili po 65 letech oddělit to, co se o události traduje, od toho, co lze doložit v dobových policejních a vyšetřovacích spisech, výpovědích, fotografiích a dalších archivních materiálech. Film chce prostřednictvím těchto dokumentů provést diváka 27. srpnem 1961 a ukázat, jak se tragédie, při které se srazily uvolněné nákladní vagony s osobním vlakem, stala. ČTK to dnes řekl režisér, scenárista a historik Radim Blaško.
Impulzem ke vzniku filmu byla dlouhodobá práce Blaška, který se zabývá historií Vrbna pod Pradědem a je autorem projektu Vrbno průmyslové. Při mapování historie města opakovaně narážel na tragédii vlaku 2607 a také na rozdílné verze událostí, které se mezi lidmi během desetiletí dochovaly.
Nehoda se stala při posunování ve stanici Vrbno pod Pradědem. Uvolněné nákladní vozy se kvůli sklonu trati samovolně rozjely směrem ke Karlovicím. Na trati se srazily s protijedoucím motorovým vozem osobního vlaku 2607, který byl plný cestujících. Po nárazu vypukl požár. Neštěstí si vyžádalo 19 obětí. Strojvedoucí a vlakvedoucí před srážkou z vozidla vyskočili.
"Za 65 let se něco zapomnělo, něco se přidalo, některé informace se různě propojily a z některých se časem stala téměř pravda, přestože dobové dokumenty říkají něco jiného," uvedl Blaško. Právě snaha porovnat tradované příběhy s dochovanými prameny se podle něj stala jedním z hlavních impulzů pro vznik filmu.
Původně měl být VLAK 2607 podle Blaška klasickým historickým dokumentem o železniční tragédii. Studium rozsáhlejších dobových materiálů ale podle tvůrců ukázalo, že samotná srážka je až vyústěním širšího příběhu. Dokument proto sleduje události předcházející nehodě a pokouší se rekonstruovat jednotlivé kroky a rozhodnutí, které k ní vedly.
"Najednou přede mnou nebyla jen informace, že se v roce 1961 srazily vagony s osobním vlakem. Začal se přede mnou objevovat celý příběh jednoho konkrétního dne," řekl Blaško. Díky kombinaci různých archivních pramenů se podle něj podařilo některé části událostí rekonstruovat výrazně podrobněji, než původně očekával.
Náročná byla také identifikace samotného místa tragédie. Vzpomínky pamětníků podle tvůrců odkazovaly na různá místa, přesnější určení lokality umožnilo až studium dobových policejních a vyšetřovacích spisů. Konfrontace archivních materiálů s místem, kde se událost skutečně odehrála, patřila k nejsilnějším okamžikům práce na filmu.
Dokument se nezaměřuje pouze na technický průběh nehody. Zabývá se také otázkou odpovědnosti a tím, jak o ní mluvit po 65 letech. Ve filmu zaznívají skutečná jména lidí, jejich rozhodnutí i odpovědnost za ně. Tvůrci zároveň zdůrazňují, že odpovědnost za tehdejší jednání nelze přenášet na současné potomky lidí, kteří byli do události zapojeni. "Stejnou úctu, s jakou přistupujeme k obětem a jejich blízkým, chceme zachovat i vůči všem ostatním, kterých se tento příběh dodnes dotýká," uvedl Blaško.
První projekce VLAKU 2607 se uskuteční ve Vrbně pod Pradědem. Tvůrci záměrně zvolili pro uvedení prostředí bývalého vlakového depa, které podle nich filmu poskytne autentickou atmosféru. Dokument pak chtějí nabídnout také dalším místům v regionu. "Přál bych si, aby lidé nevnímali Vlak 2607 jen jako název nějaké dávné železniční nehody. Za tím názvem jsou konkrétní lidé a devatenáct životů, které tehdy skončily," řekl Blaško.