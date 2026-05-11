Nechceme o „fiňoky“ přijít, jsou náš život, říkají lidé ze známých dřevěných domků

Petra Sasínová
  16:01
Část obyvatel dřevostaveb ve Slezské Ostravě, které aktuálně prodává společnost Heimstaden, má zájem domky společně odkoupit prostřednictvím bytového družstva. K prodeji, který se dotkne stovek lidí, se schyluje i v Horní Suché a v Doubravě na Karvinsku.
Finské domky ve Slezské Ostravě (11. května 2026)

Dvojdomky se zahrádkami zvané finské nebo také fiňoky z padesátých let minulého století měly sloužit horníkům a dělníkům v regionu jako dočasné bydlení. Díky péči a investicím nájemníků, kteří si bydlení postupně modernizovali, jich posledních pár stovek stojí dodnes.

„Žijeme tady pětadvacet let. Do oprav jsme dali šest set tisíc,“ říká Pavlína Hovorková z ulice U Dolu v části Slezské Ostravy Hrušov. „Bojíme se, že to koupí někdo jen kvůli pozemku a zbourá to, anebo drasticky zvedne nájem,“ dodává žena.

S dalšími nájemníky z této a přilehlých ulic chce založit družstvo, vyřídit v bance úvěr a domky odkoupit. „S vlastníkem jednáme, teď čekáme na jeho další krok,“ popisuje Hovorková.

Většinu nájemníků tvoří starší lidé, starousedlíci, kteří tady žijí třeba dvacet, třicet, ale i padesát let. Jsou zvyklí na zahrady, mají zvířata. Spoustě jich hrozí ztráta dostupného bydlení.

Martina Bubovásociální pracovnice

„Upřednostňujeme prodej jednomu investorovi, ale jednáme i se zájemci z řad nájemníků,“ potvrzuje mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz. Společnost chce více než 250 domků prodat letos nebo příští rok. „Nejvíce, a to 119, jich máme v Horní Suché, přes 70 v Doubravě a zhruba stejný počet ve Slezské Ostravě,“ upřesňuje.

Problémy s potkany

Část dřevostaveb si tam nájemníci v minulosti mohli odkoupit. Ty jsou většinou opravené, ale mnohé nájemní fiňoky jsou zateplené a pod novou fasádou k nepoznání. Zároveň je v rozsáhlé domkařské lokalitě s výhledem na Heřmanickou haldu řada zchátralých baráků v téměř původní podobě.

„Neobydlené domky jsou útočištěm potkanů, takže se neobejdeme bez koček. A protože se tady krade, skoro všichni máme psy ochranáře,“ popisuje asi šedesátiletá žena z ulice Na Vrchu.

Bydlí tam přes třicet roků, domek udržuje, zvelebuje a chce tam zůstat. Stará se o nemohoucí sestru, která je slepá. „Neumím si představit, že bychom se měli stěhovat někam do paneláku. Řešením by snad mohlo být družstvo, ale ještě jsme se nedomluvili,“ dodává žena.

Do lokality zvané Na Liščině dochází sociální pracovnice ze spolku Vzájemné soužití Martina Bubová, která se také zapojuje do jednání s vlastníkem.

„Většinu nájemníků tvoří starší lidé, starousedlíci, kteří tady žijí třeba dvacet, třicet, ale i padesát let. Jsou zvyklí na zahrady, mají zvířata. Spoustě jich hrozí ztráta dostupného bydlení,“ obává se Bubová. Založení družstva řeší podle ní dvě skupiny nájemníků z ulic určených k prodeji. „Pokud by nebylo schůdné klasické bytové družstvo, uvažují o družstvu sociálním,“ doplňuje.

Musíme nejprve zlegalizovat to, co si obyvatelé za těch padesát let přistavěli na černo. Jsou to verandy, garáže, šopy a šopky. Něco se musí strhnout. Perličkou jsou přístavby přímo na kanalizačních přípojkách.

Jan Lipnerstarosta Horní Suché

Heimstaden koupil asi 43 tisíc bývalých bytů OKD, které získal podnikatel Zdeněk Bakala výrazně pod cenou při privatizaci dolů, v roce 2020 od firmy Residomo.

Projekty a otázky

„Finské domky jsme převzali ve stavu, který si žádá komplexní strategii. Před pandemií covidu zde byla vize nahradit je postupně novými domky. Pak se ale změnily podmínky na stavebním trhu a rozhodli jsme se je odprodat,“ shrnuje mluvčí Heimstadenu.

V poválečných fiňocích se dál bydlí. Horní Suchá je chce získat pro nájemníky

Revitalizační projekt firma připravovala v Doubravě, ale i kvůli odmítavému postoji nájemníků od záměru ustoupila a domky s asi 150 byty nabídla v roce 2024 přednostně obci za 113 milionů. Zastupitelé to odmítli s odůvodněním, že vylidňující se obec si to nemůže dovolit.

Zástupci spolku Doubravané pro budoucnost téma nyní opět otevřeli. Na dubnovém zastupitelstvu představili plán, jak by prý mohla obec lokalitu přece jen koupit a později byty prodat obyvatelům.

„Řešme to, dokud je ještě čas. Naši iniciativu už podpořilo padesát nájemníků,“ říká za spolek Luboš Knybel.

Podle starostky Doubravy Jiřiny Ferenčíkové jde však o utopii a předvolební kampaň. „Projekt nebere v potaz právní normy ani finanční možnosti obce, která má rozpočet třicet milionů. Nemáme finanční krytí na takový úvěr,“ zdůrazňuje starostka.

Podle ní Heimstaden jedná s vážným zájemcem. „Obdrželi jsme už dopis od vlastníka, podle kterého budou i po změně majitele pokračovat nájemní vztahy,“ říká. Heimstaden se k probíhajícím jednáním odmítá vyjadřovat.

Hornické kolonie. Svět, v němž před osmdesáti lety žila půlka Ostravy

Horní Suchá také dostala v roce 2024 cenově vstřícnou nabídku, aby asi 130 domků odkoupila. Zastupitelé to vyhodnotili jako příliš rizikové, ale shodli se na pořízení menší enklávy 17 dvojdomků za necelých 23 milionů. Pro ty ostatní rozčleněné do několika celků hledá Heimstaden dál kupce.

„Do dalších odkupů zatím nepůjdeme. Údajně se objevil pražský developer, který by to koupil všechno,“ říká starosta Horní Suché Jan Lipner. I část tamních nájemníků, kteří se obávají, že je nový vlastník připraví o domovy, řeší možnost založení sociálního družstva.

V každé kolonii jsou i neobydlené domky

Slíbený proces prodeje domků zakoupených obcí na nájemníky je podle Lipnera náročný a bude zdlouhavý. „Musíme nejprve zlegalizovat to, co si obyvatelé za těch padesát let přistavěli na černo. Jsou to verandy, garáže, šopy a šopky. Něco se musí strhnout. Perličkou jsou přístavby přímo na kanalizačních přípojkách,“ líčí Lipner.

Jako veřejná správa si nemůžeme dovolit jen tak něco prodávat. Co když přijde někdo s vyšší nabídkou? Řešíme to s právní poradnou. Bude to průzkum bojem.

Jan Lipnerstarosta Horní Suché

Teprve u prvního domku se podařilo získat dodatečné stavební povolení. „Pokračujeme na dalších. Dělá na tom spousta lidí,“ doplňuje. Odprodej nájemníkům bude také oříšek. „Jako veřejná správa si nemůžeme dovolit jen tak něco prodávat. Co když přijde někdo s vyšší nabídkou? Řešíme to s právní poradnou. Bude to průzkum bojem,“ říká odhodlaně.

Pokud budou prodeje úspěšné, není podle něj vyloučeno, že by obec za získané peníze dokoupila další část fiňoků.

V každé z kolonií jsou neobydlené domky, které vlastník po odchodu či smrti nájemníka už neobsazuje a stanou se z nich ruiny. „Každý rok u nás tímto způsobem padnou dva nebo tři. Je to škoda,“ míní starosta Lipner.

O zachování zbytku fiňoků, které spravuje obvodní radnice, bojují nájemníci z osady Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná" zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Největší sucho bylo v ČR minulý týden, na třetině území zůstává nejhorší stupeň

ilustrační snímek

Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne, nicméně deště svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší...

11. května 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Přerovské úředníky čeká stěhování, přesunou se do nového sídla magistrátu

Přerovský magistrát čeká od druhé poloviny května velké stěhování

Přerovský magistrát čeká od druhé poloviny května velké stěhování, přes sto úředníků se bude přesouvat z různých míst do nového sídla magistrátu. Stěhování...

11. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Na Karláku. Leháro a sluníčko potěší i nejedno srdíčko.

vydáno 11. května 2026  16:45

Dopravní peklo? Desetitisíce aut v jednom pruhu. Jedna z nejvytíženějších ulic v Praze se uzavře

Kolony na zúžené D1 při začátku rozšiřování na šest pruhů (194. až 196....

Měsíc a půl by měla být uzavřena Kbelská ulice. Přesně tříkilometrový úsek mezi Novopackou a Cínoveckou. Oprava je nutná, Kbelskou denně projede velké množství kamionů. Od kdy bude klíčový úsek...

11. května 2026  16:41

Boj proti hluku sílí. Dálnici by mohl ztišit speciální vak, snížit rychlost nestačí

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Stížnosti na hluk z dálnice po kompletním dokončení D1 na Přerovsku neustávají. Nově se například ozvali obyvatelé Bohuslávek. Lidé čekají na výsledky přislíbených měření, důležitý bude ovšem i...

11. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Dřív pacienti o ledvinu přicházeli, dnes ji v Liberci robot zachrání

Během sedmdesáti let své existence se urologie v liberecké nemocnici proměnila...

Liberecká urologie slaví 70 let. Významného posunu dosáhly diagnostické metody, cenným pomocníkem se ukázal robot, díky němuž stoupá počet operací – jsou šetrnější a rekonvalescence pacientů...

11. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Hanácký den v Kroměříži představí zvyky, hudbu, tance a kroje, bude i jarmark

ilustrační snímek

Hanácký den v Kroměříži podeváté představí zvyky, hudbu, tance a kroje z Hané. Součástí celodenního programu v sobotu 16. května budou vystoupení folklorních...

11. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Policie pátrá po pacientovi psychiatrie v Dobřanech, nevrátil se z vycházky

ilustrační snímek

Policie na Plzeňsku vyhlásila pátrání po třicetiletém pacientovi Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Muž se v sobotu nevrátil z povolené vycházky po areálu a...

11. května 2026  14:53,  aktualizováno  14:53

Na Vyškovsku hoří rodinný dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

ilustrační snímek

V Bošovicích na Vyškovsku se dnes odpoledne rozhořel rodinný dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Událost je zatím bez zranění. ČTK to řekl...

11. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Loutkáři z celé republiky zamíří do Přerova na tradiční setkání

ilustrační snímek

Do Přerova se tento týden sjedou loutkáři na celostátní přehlídku amatérských divadel Loutkářské letnice. Divákům se představí deset souborů z Česka. Na...

11. května 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Smršť ve westernovém městečku. Prachový ďábel nadělal z přístřešku třísky

Ve Westernovém městečku Boskovice na začátku května 2026 zaznamenali jev zvaný...

Fascinující a zároveň děsivou podívanou zaznamenali ve Westernovém městečku Boskovice, kde se vytvořil meteorologický úkaz zvaný prachový ďábel, který připomíná miniaturní tornádo. Vzdušný vír se...

11. května 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Zvládl všechny nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

Mladý rys Bardi, když ještě žil se sourozenci a matkou na Šumavě.

Dvouletý rys Bardi došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Obě pohoří dělí vzdušnou čarou vzdálenost 160 kilometrů. Podle hnutí Duha, která jeho pohyb monitoruje, se jedná o nejdelší...

11. května 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

