Firma vyztužila svah utržený povodní, ulicí v Těrlicku na Karvinsku se zas jezdí

Čaploveckou ulicí v Těrlicku na Karvinsku, která byla zavřena od povodní v září 2024, se ode dneška znovu může jezdit. Svah, který se tehdy utrhl i s vozovkou, vyztužili stavbaři desetimetrovými kovovými tyčemi a kotvami. Teď je odolnější, navíc tam přibylo zábradlí a svodidla. Stavba přišla na 15 milionů korun, 80 procent nákladů zaplatila dotace ze státního programu Živel. Novinářům to řekli těrlický starosta David Biegun (Naše Těrlicko) a jednatel firmy K2 stavební Moravia Marian Kotas.
Čaplovecká ulice vede přes Těrlicko do Soběšovic u Žermanické přehrady na Frýdecko-Místecku. Dělníci opravili asi dvousetmetrový úsek, kde voda strhla svah místy i s více než polovinou silnice.
"Nejvíce tady jezdí občané, kteří na ulici Čaplovecké bydlí, ale také je to důležitá spojka mezi Těrlickem a Žermanicemi, která je velmi často využívaná, hlavně v letních měsících. Taky tady vede modrá cyklostezka, takže i cyklisté po ní velmi často jezdili a teď už zase jezdit budou," řekl Biegun. Objížďka, kterou dosud museli řidiči absolvovat, byla dlouhá zhruba 2,5 kilometru.
Najít způsob, jak cestu opravit, nebylo podle starosty jednoduché. "První varianta říkala: Uděláme jenom opěrnou stěnu dole na patě svahu a bude to stačit. Nicméně propočty na Vysoké škole báňské říkaly, že tomu tak nebude. Zkusili jsme druhou variantu, silnější stěnu, ani ta bohužel nebyla možná," řekl Biegun.
Obec nakonec musela přistoupit ke zpevnění celého svahu injektáží. V některých místech bylo nutné kvůli nestabilnímu podloží udělat až deset metrů hluboké vrty. "Ale teď už je svah stabilizovaný a věřím, že bude sloužit, troufnu si tvrdit, i 100 let," řekl starosta. Těrlicko podle něj bylo jednou z prvních obcí v Česku, které dotaci z programu Živel získaly.
Stavba trvala zhruba půl roku. Kotas řekl, že nejsložitější práce byly v zemi. "Spousta věcí je pod zemí, nikdo to nevidí. Geologie byla různorodá, takže složité bylo opravdu vrtání a zainjektování celého svahu," řekl jednatel.
Před opěrnou stěnou je drenážní systém, který odvádí spodní vodu do místního potůčku. Ten je teď téměř vyschlý, za povodní v něm ale byly skoro tři metry vody.
Povodně v září 2024 zasáhly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj, částečně i další regiony. Vláda vyčíslila celkové škody na více než 70 miliard korun.