Florbalistky Vítkovic srovnaly semifinále a po víkendu chtějí být blíž Superfinále

Jelikož v základní části skončilo FBC na druhém místě a Vítkovice třetí, začínalo se na půdě soupeře Vítkovic v ČPP Aréně. Po úvodních duelech je stav série 1:1. „Hodnotím je pozitivně, sobotní zápas byl sice z našeho pohledu horší, ale v neděli už jsme to byly my a hrály jsme to, co jsme chtěly,“ usmívá se útočnice Vítkovic Klára Horčičková.

Ta vyzdvihla atmosféru obou duelů, na druhý si našlo cestu přes 380 diváků. „Atmosféra byla skvělá, tím, že ČPP Aréna je obecně malá a přišlo asi 380 lidí, tak nebylo slyšet vlastního slova. Na začátku mě trochu překvapilo, jak moc hlasití fanoušci opravdu byli, ale pak už jsem to přestala vnímat,“ hodnotí.

Vítkovice v létě prošly – jako už poněkolikáté – razantní obměnou, a tak mají v kádru několik nových hráček, jako právě Kláru Horčičkovou, kterou přivedly z Olomouce. „Musím říct, že jsem čekala, že budu více nervózní, ale zatím mě to moc baví. Navíc semifinále Extraligy jsem ještě nikdy nehrála a play off je to, na co se všichni celou sezónu těšíme,“ popisuje.

Pod vedením trenérského štábu, kterému velí Dušan Dudešek s Jiřím Veleckým, se tak také Horčičková zapojila do kampaně za osmým novodobým ženským titulem týmu. „Před play off jsme si určili v týmu, čeho se chceme držet a to taky plníme a věřím, že nám to pomůže splnit si náš cíl,“ říká Horčičková a zahrnuje také další dva trenéry: Tomáše Kozlíka a bývalou kapitánku týmu Denisu Ferenčíkovou. K ruce je navíc šikovný fyzioterapeut a superligový florbalista Ondřej Sidunov.

Po úvodních dvou utkáních se série přesouvá na domácí půdu Vítkovic. I když jen částečně, protože sobotní duel se hraje díky termínové kolizi v Havířově. „Upřímně si myslím, že je jedno, kde se utkání bude hrát, záležet bude hlavně na tom, co předvedeme na hřišti. Ale věřím, že i když to není naše domácí hala tak vítkovičtí fanoušci nám tam ten pocit, že hrajeme „doma“ vytvoří,“ směje se Horčičková.

Na závěr má ještě pozvánku pro fanoušky, aby překonali zhruba patnáctiminutovou vzdálenost. „Fanoušky bych pozvala na kvalitní atraktivní zápasy, plné soubojů, okořeněné tím, že je to městské derby a hraje se o místo ve finále v O2 Aréně,“ uzavřela Klára Horčičková.

BigBoard Superfinále florbalu je na programu v neděli 27. dubna v pražské O2 Aréně. Stav semifinálové série mezi Vítkovicemi a FBC Ostrava je srovnaný na 1:1, hraje se na čtyři vítězné duely.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří pražské týmy Tatranu a Chodova, také v Praze je po úvodních partiích skóre 1:1.

3. zápas: Sobota, 18:00, MSH Slávia Havířov

4. zápas: Neděle, 17:00, SH SAREZA Ostrava