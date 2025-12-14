Na frýdecko-místecký festival FM City Fest přijede hvězdný DJ Alan Walker

Autor: mao
  7:52aktualizováno  7:52
Hvězdný DJ a producent Alan Walker s britsko-norskými kořeny zavítá v létě příštího roku na frýdecko-místecký FM City Fest 2026. Ikona taneční scény je známá zejména svými písněmi Faded, Sing Me to Sleep, Alone a The Spectre.

Hvězdný DJ a producent Alan Walker se v červnu stane hvězdou festivalu FM City Fest 2026. (12. prosince 2025) | foto: Archiv MF DNES

Alan Walker patří k vyhledávaným atrakcím na mezinárodních hudebních trzích, jeho skladby se pyšní platinovými trofejemi. Po nedávném oznámení účasti Robina Schulze tak Alan Walker znamená další velké jméno, jehož hity rozpoutávají euforii na světových pódiích a baví miliony posluchačů.

„Alan Walker patří ke špičce současné elektronické scény a jeho show skvěle zapadá do atmosféry našeho festivalu. Je to jméno, které si fanoušci přáli, a jsme rádi, že ho můžeme konečně potvrdit,“ říká zpěvák a hudebník Mirai Navrátil, který je hlavním dramaturgem festivalu FM City Fest.

No Name, Ben Cristovao i Pam Rabbit

K dalším oznámeným umělcům patří slovenští No Name, kteří příští rok oslaví 30 let na scéně s plánovanými hity jako Ty a Tvoja sestra nebo Elity. Nebude chybět zpěvák, sportovec a herec Ben Cristovao a český raper vietnamského původu Renne Dand.

Dámskou část programu zastoupí Pam Rabbit a Helena Vondráčková. Pam Rabbit je vycházející hvězda, česká zpěvačka arménského původu a držitelka Ceny Anděl za nejlepší skladbu roku a také známá jako Sólová interpretka roku za rok 2023 a rovněž byla nominovaná na Českého slavíka. Legendární zpěvačka na příští rok plánuje rozsáhlé turné Helena Forever Tour.

Osmý ročník festivalu se uskuteční 19. a 20. června v areálu bývalé Lembergerovy textilní továrny ve Frýdku-Místku. FM City fest si udržuje pověst moderního festivalu, jehož program je nabitý širokým spektrem hvězd české i zahraniční hudební scény. Kromě toho nabízí doprovodný program pro celou rodinu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

14. prosince 2025

Kumpáni vezli ze Slovenska léky na výrobu pervitinu, vůz zastavila policie

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...

Terénní auto, jehož posádka vezla se Slovenska zásilku léků potřebných k výrobě pervitinu, zastavila policie v Kyjově na Hodonínsku. Kumpáni léky nakoupili v tamních lékárnách. Zakázanou látku...

14. prosince 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Obyvatelé Lukova odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren

ilustrační snímek

Obyvatelé Lukova na Znojemsku odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren. Hlasování se zúčastnilo téměř 67 procent oprávněných obyvatel, z 226...

14. prosince 2025,  aktualizováno 

Chcete koupit zříceninu? Stát chce dát do aukce hrádek v Mikulově, radnice je v šoku

K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek

Zřícenina, která se tyčí nad jihomoravským Mikulovem, patří mezi jednu z dominant města. Kozí hrádek dříve sloužil k jeho ochraně, dnes je oblíbeným výletním místem turistů i místních. Brzy však...

14. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Keramik, který staví kachlová kamna: Každá jsou životním příběhem, vypráví

Martin Hadrava vyzdvihuje u kamen i jejich skvělou výhřevnost. Stačí v nich...

Patnáct let u kamen a pořád s jiskrou v očích – tak působí Martin Hadrava z Klikova na Třeboňsku, který se zamiloval do kachlových pecí a nakonec i do samotného stavění kamen. Původní profesí je však...

14. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Jaro plné novinek i velkých návratů. Premiérová sezona TV Nova a Oneplay rozhodně nebude nudit

Z O2 TV a Voyo je Oneplay

Televizní skupina Nova a streamovací služba Oneplay vstupují do jara s nejpestřejší nabídkou posledních let. Diváky čeká řada velkolepých návratů, premiér i originálních projektů. Od odvážných...

14. prosince 2025

Drony hledají v obci na Zlínsku pohřešovaného chlapce, vrtulník vzlétnout nemohl

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec Marek Hejhal z Halenkovic. (12. prosinec 2025)

Policie pokračuje v pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Situace se nezměnila ani po druhé noci. V neděli policisté nasadili na pátrání přímo v Halenkovicích velké...

14. prosince 2025  8:32,  aktualizováno  10:55

Po roce radní změnil názor. Přibyslav konečně schválila rekonstrukci náměstí

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Po více než roce od uzavření architektonické soutěže schválili přibyslavští radní vítězný návrh na proměnu Bechyňova náměstí. Během té doby se nemohli shodnout, zda podle něho skutečně postupovat, či...

14. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

U přehrady Harcov hořel v noci neobydlený dům, škoda je milion korun

U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)

K požáru dvoupodlažního domu u přehrady Harcov vyjížděli v sobotu v noci hasiči z Liberce. Oheň se podařilo poměrně rychle zlikvidoval, v objektu nikdo nebyl. Škodu hasiči předběžně odhadli na milion...

14. prosince 2025  10:12

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle, péči o šest dětí zvládá už jen stěží

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle. Péči o 6 dětí zvládá už jen...

Rakovinu prsu lékaři diagnostikovali Markétě Zaoralové v roce 2019. Od té doby téměř nepřetržitě podstupuje léčbu. Nemoc se letos vrátila v agresivní podobě, s metastázami v kostech i na mozku. Do...

14. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Rudou věž smrti povede k záchraně a oživení nový správce Dominik Jandl

Novým správcem Rudé věže smrti se stal Dominik Jandl.

Národní památkový ústav vybral správce kulturní památky Rudá věž smrti v Ostrově. Obnovu připomínky uranových lágrů v Jáchymově bude spravovat Dominik Jandl. I když pracuje už od 8. prosince,...

14. prosince 2025  9:02

Kdy nejpozději objednat vánoční dárky? Přinášíme přehled posledních termínů u hlavních dopravců

Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny...

Češi nakupují vánoční dárky online každým rokem intenzivněji a předvánoční doručovací špička se tak stala jedním z klíčových momentů pro e-shopy i dopravce. Každý zákazník i prodejce řeší stále...

14. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.