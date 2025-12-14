Alan Walker patří k vyhledávaným atrakcím na mezinárodních hudebních trzích, jeho skladby se pyšní platinovými trofejemi. Po nedávném oznámení účasti Robina Schulze tak Alan Walker znamená další velké jméno, jehož hity rozpoutávají euforii na světových pódiích a baví miliony posluchačů.
„Alan Walker patří ke špičce současné elektronické scény a jeho show skvěle zapadá do atmosféry našeho festivalu. Je to jméno, které si fanoušci přáli, a jsme rádi, že ho můžeme konečně potvrdit,“ říká zpěvák a hudebník Mirai Navrátil, který je hlavním dramaturgem festivalu FM City Fest.
No Name, Ben Cristovao i Pam Rabbit
K dalším oznámeným umělcům patří slovenští No Name, kteří příští rok oslaví 30 let na scéně s plánovanými hity jako Ty a Tvoja sestra nebo Elity. Nebude chybět zpěvák, sportovec a herec Ben Cristovao a český raper vietnamského původu Renne Dand.
Dámskou část programu zastoupí Pam Rabbit a Helena Vondráčková. Pam Rabbit je vycházející hvězda, česká zpěvačka arménského původu a držitelka Ceny Anděl za nejlepší skladbu roku a také známá jako Sólová interpretka roku za rok 2023 a rovněž byla nominovaná na Českého slavíka. Legendární zpěvačka na příští rok plánuje rozsáhlé turné Helena Forever Tour.
Osmý ročník festivalu se uskuteční 19. a 20. června v areálu bývalé Lembergerovy textilní továrny ve Frýdku-Místku. FM City fest si udržuje pověst moderního festivalu, jehož program je nabitý širokým spektrem hvězd české i zahraniční hudební scény. Kromě toho nabízí doprovodný program pro celou rodinu.