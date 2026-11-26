Festival FM City Fest, za kterým stojí zpěvák Mirai Navrátil a jeho kapela, se po osmi ročnících potřetí přestěhuje. Zatímco první ročníky se konaly ve Frýdku a později se festival přesunul do Místku, příští rok zamíří do areálu automobilky Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Pořadatelé se podle svého vyjádření snažili najít vhodné místo přímo ve Frýdku-Místku, nechtěli ale kvůli prostorovým možnostem slevit z rozsahu a kvality festivalu. ČTK to dnes řekla mluvčí festivalu Markéta Javorek.
Akce se koná od roku 2018. Interprety pro příští rok pořadatelé ještě nezveřejnili. Letos 19. a 20. června nabídl zahraniční hvězdy elektronické hudby Alana Walkera a Robina Schulze. Z českých a slovenských interpretů vystoupili například Marek Ztracený, Lucie, Ben Cristovao či No Name.
První ročníky se uskutečnily v areálu bývalé přádelny Slezan ve Staroměstské ulici ve Frýdku. V roce 2024 se festival přesunul do většího areálu bývalé Lembergerovy textilní továrny v Hálkově ulici v Místku. Důvodem byla především nedostatečná kapacita původního prostoru, který neumožňoval další růst akce a rozšíření programu o větší zahraniční interprety.
Také druhé stěhování souvisí s plánovanou výstavbou. Areál bývalé Lembergerovy továrny koupila společnost Marlenka, která ho pořadatelům poskytla do doby, než tam začne budovat výrobní zázemí. Letošní ročník tam proto byl poslední. Organizátoři v uplynulých měsících jednali o možnostech, jak festival udržet ve Frýdku-Místku, vhodné místo se jim ale najít nepodařilo. Nový areál v Nošovicích jim podle jejich vyjádření umožní zachovat dosavadní rozsah akce a uskutečnit další plány.
"Udělali jsme opravdu maximum pro to, aby FM City Fest zůstal přímo ve Frýdku-Místku. Jednali jsme o několika možnostech a velmi jsme si přáli pokračovat ve městě, kde festival vznikl a vyrostl. Zároveň jsme ale nechtěli slevit z kvality ani festival zmenšovat," uvedl hlavní dramaturg a spoluzakladatel festivalu Mirai Navrátil.
Nový areál na pozemcích automobilky Hyundai nabídne podle pořadatelů dostatek prostoru a výhled na Beskydy a Lysou horu. Automobilka patří mezi dlouholeté partnery festivalu a podporuje jej od prvního ročníku. Pořadatelé nyní připravují podobu areálu, rozmístění scén, dopravní dostupnost a parkování.
Devátý ročník FM City Festu se uskuteční 25. a 26. června 2027. Předprodej vstupenek začne v pátek 27. listopadu ve 20:00 na webu festivalu. Podrobnosti o programu a dopravě budou pořadatelé zveřejňovat postupně.