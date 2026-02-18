V Ostravě zvládli ojedinělý rizikový porod, pro ženu se vzácnou krví chyběl dárce

Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) loni řešila ojedinělý případ rizikového těhotenství. Zdravého chlapce tam v říjnu porodila žena, u níž se z důvodu vcestné placenty předpokládalo zvýšené riziko krvácení. Vzhledem k tomu, že má v krvi velmi vzácné protilátky, ale pro ni v celém Česku neexistuje vhodný dárce. Nemocnice se tak napříč obory musela připravit na možný komplikovaný zákrok.
Michaela Karidu se synem Dušanem. Na jeho porodu se podíleli lékaři napříč obory. | foto: Fakultní nemocnice Ostrava

O případu informovala nemocnice novináře až nyní.

U čtyřiatřicetileté Michaely Karidu z Ostravy lékaři diagnostikovali vcestnou placentu, což zpravidla vyžaduje porod císařským řezem. Standardním postupem je v podobných případech preventivní zajištění krevních transfuzí do zásoby.

Unikátní zákrok v Ostravě. Lékaři zachránili kojence, kterému chyběl konečník

U této pacientky to však z důvodu velmi vzácných protilátek v krvi a absenci dárce v České republice nebylo možné. Lékaři proto zahájili rozsáhlou mezioborovou spolupráci mezi Krevním centrem, Kardiochirurgickou klinikou a Oddělením neonatologie.

Při těhotenství jí odebírali krev do zásoby

Během těhotenství byla pacientce opakovaně odebrána vlastní krev, která byla pro případ nutnosti transfuze uložena v Krevním centru. Navíc se podařilo na Slovensku zajistit odběr krve od dvou dárkyň se stejně raritní krevní skupinou.

Pro případ akutního masivního krvácení jako další pojistku lékaři připravili ve spolupráci s Kardiochirurgickou klinikou přístroj Cell Saver. Umožňuje zachytit krev přímo v operačním poli, vyčistit ji a vrátit zpět do krevního oběhu pacienta.

Na rizikový porod Michaely Karidu se lékaři museli připravovat dlouho předem.

Přestože císařský řez se u ženy nakonec obešel bez komplikací, podle lékařů je příprava na takto komplikovaný porod cennou zkušeností. Například využití přístroje Cell Saver si v porodnictví otestovali poprvé. Při zákroku přístroj krev odebíral a čistil, ale její návrat do krevního oběhu už nebyl nutný, protože se nedostavily komplikace.

„Náročné bylo to všechno nějakým způsobem zkoordinovat, protože musíte komunikovat se všemi členy týmu. Tyto ženy často rodí dříve a také se může stát, že pacientka přijede třeba ve tři ráno s krvácením a musí být všichni nachystaní okamžitě zareagovat. Je tam potřeba neustálá komunikace se všemi členy týmu, aby byli kdykoliv připraveni zasáhnout, případně i přijet z domu,“ řekl vedoucí lékař porodních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky Richard Špaček.

Dodal, že s případy vcestných placent se lékaři setkávají často, ale tento případ byl unikátní právě kvůli přítomnosti velmi vzácných protilátek v krvi. „Přínosem bylo to, že jsme si ověřili, že jsme schopni tu péči tady zajistit. Přístroj Cell Saver tak určitě využijeme i u dalších poruch placentace. Žena opravdu může během pár minut ztratit čtyři litry krve, což máte obrovské množství krevních náhrad. Přístroj nám umožní používat při tom krvácení její vlastní krev a značně zlepšit prognózu,“ doplnil Špaček.

Karidu, která ve středu do nemocnice dorazila i se čtyřměsíčním synem Dušanem, přiznala, že nejprve k porodu přicházela se strachem. „Měla jsem strach, co mě čeká, ale zároveň, když vedle mě byl celý tým doktorů, tak mi přišlo, že můžu být klidná. Svěřila jsem se jim (do rukou) a udělala jsem dobře,“ řekla Karidu.

