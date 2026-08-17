Roztančené ulice. Festival Folklor bez hranic zpestří soubory z Mexika a Indie

O slavnostní zahájení se postará krojovaný průvod účinkujících centrem města. První koncert bude na Masarykově náměstí.
V úterý se tanečníci a muzikanti přesunou na náměstí v Ostravě-Jih, ve středu vystoupí v Mariánských Horách a ve čtvrtek v Porubě. Zájemci tam mohou sledovat průvod účinkujících z Alšova náměstí na Hlavní třídu u Floridy, kde bude večerní koncert.
Zásadní proměnu oproti předchozím ročníkům přinese páteční program. „Po letech na Slezskoostravském hradě se přesuneme k Národnímu zemědělskému muzeu Ostrava v areálu Dolní oblast Vítkovice, kde bude také závěrečný koncert,“ informoval ředitel festivalu Lukáš Pavlík.
Účastníci vyrazí i mezi seniory
Umělci vyrazí v menším počtu také do ostravských domovů důchodců Slunečnice, Sluníčko, Iris a Korýtko. Navštíví rovněž centrum pro zdravotně postižené Čtyřlístek, zazpívají na lázeňské kolonádě v nedalekých Klimkovicích (podrobný program zde).
„Od počátku festivalu chceme, aby folklor nezůstával jen na pódiích a náměstích, ale potěšil i lidi, kteří za námi nemohou dojít do ulic,“ vysvětlil Pavlík.
Z domácích účinkujících nebude chybět Soubor lidových písní a tanců Hlubina, jeden z nejstarších tuzemských folklorních souborů, který je také pořadatelem festivalu.
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Z místní scény se dále představí třeba Slezský soubor Heleny Salichové, působící při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava.
Členové souboru s názvem Tlukot srdce, kteří přiletí ze západoindického města Ahmedabad, představí lidové tance a hudbu z oblasti Gujarat a předvedou i ukázky z jiných indických států.
„Tanečníky doprovázejí muzikanti hrající na tradiční indické nástroje,“ doplnil ředitel. Dalším očekávaným zámořským hostem je soubor z mexického města Guadalajara.