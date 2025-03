Fond bude rozvíjet oblast kolem Lysé hory, jako první zřídí shuttle bus pro turisty

„Navazujeme na memorandum o spolupráci, které jsme uzavřeli loni v červenci se zástupci obcí Krasná, Malenovice, Staré Hamry a Moravskoslezským krajem,“ sdělila starostka Ostravice Pavlína Stankayová.

Fond bude spravovat obec Ostravice, rozhodovat bude rada fondu tvořená zástupci zakládajících vesnic a kraje. Všichni by měli do fondu přispívat. Mohou se přidat další obce nebo provozovatelé cestovního ruchu.

První akcí, která by mohla být už letos z Fondu Lysá hora financována, má být obnovení turistického autobusu, který jezdil kolem beskydského vrcholu v letech 2021 až 2023. Provoz takzvaného Tubusu, jenž vozil turisty zadarmo, platil Moravskoslezský kraj. Jak potvrdila starostka Stankayová, nově by měly přispět menší částkou obce, až dvojnásobek by mohl doložit kraj.

„Cílem je motivovat lidi, aby nejezdili autem, anebo aby vůz nechali na odstavném parkovišti a k turistické značce se přiblížili našim shuttle busem,“ vysvětlila. Autobusem by se zájemci měli dostat například na Sepetnou, na Grúň a další oblíbená východiště turistických tras.

„Shuttle bus by měl jezdit v prázdninových měsících a v září, možná už v červnu, ale vždy jen o víkendech a svátcích,“ upřesnila starostka. Dodala, že z fondu by mohla být dále financována například architektonická soutěž na zkultivování Lysé hory.

Pomáhat v udržitelném rozvoji okolo Lysé hory, kterou ročně navštíví asi 310 tisíc lidí, je hlavní ambicí fondu. „Zřízení fondu vítáme, ale ještě to musíme se zastupiteli projednat,“ podotkla starostka Starých Hamer Eva Tořová.