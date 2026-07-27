Forum Nová Karolina a jeho návštěvníci pomáhají Šimonovi

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Šimon
Šimon
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Před rokem bojoval o život po nešťastném skoku do vody. Dnes může Šimonovi pomoci každý návštěvník Forum Nová Karolina.

Ještě před rokem byl Šimon Veselský usměvavým sedmnáctiletým klukem, který miloval sport, fotbal a čas strávený s kamarády. Jeden nešťastný skok do vody ale během jediné vteřiny změnil jeho život. Utrpěl zlomeninu pátého krčního obratle a vážné poranění míchy. Díky rychlé pomoci kamarádů, záchranářů a lékařů přežil. Dnes každý den bojuje za návrat k co největší samostatnosti.

Na jeho další rehabilitace mohou nyní přispět také návštěvníci Forum Nová Karolina prostřednictvím letní soutěže BYD ČI NEBÝT.

Šimona znali všichni jako energického kluka s úsměvem na tváři. Miloval pohyb, fotbal a společnost přátel. Loňské léto se ale změnilo v okamžik, který obrátil jeho život naruby. Po skoku do vody utrpěl těžké poranění míchy a zůstal ochrnutý od ramen dolů.

Od té doby podstupuje náročnou léčbu a každodenní rehabilitace. Momentálně intenzivně rehabilituje v Hamzově léčebně v Luži, kde každý nový pohyb představuje výsledek stovek hodin dřiny, trpělivosti a odhodlání. Přestože pokroky přicházejí jen po malých krůčcích, Šimon se nevzdává. Jeho snem je získat zpět co největší soběstačnost a jednou se znovu postavit na vlastní nohy.

Cesta za tímto cílem je ale dlouhá a finančně náročná. Specializované rehabilitace, fyzioterapie, kompenzační pomůcky, úpravy bydlení i doprava na léčbu představují výdaje, které zdravotní pojištění pokrývá jen částečně nebo vůbec.

Po úrazu se kolem Šimona semkla obrovská vlna solidarity prostřednictvím projektu KORUNKA POMÁHÁ. Díky podpoře veřejnosti mohl absolvovat intenzivní rehabilitace a získal pomoc v nejtěžších chvílích. Sám se ale rozhodl, že nechce být jen tím, kdo pomoc přijímá. Stal se ambasadorem projektu KORUNKA POMÁHÁ a tváří charitativní kolekce oblečení s heslem „Normální je pomáhat.“ Svým příběhem dnes motivuje další lidi a ukazuje, že i člověk, který prochází těžkou životní zkouškou, může předávat naději ostatním.

„Šimon je velký bojovník, který se po těžkém úrazu nevzdal a bojuje ze všech sil, aby se znovu postavil na nohy a třeba

se někdy i vrátil ke svému milovanému fotbalu. Věřím, že i každá další podpora mu bude velmi nápomocna,“ říká Veronika Crha Záhorská, zakladatelka charitativního projektu KORUNKA POMÁHÁ.

Právě na podporu Šimonovy další léčby se rozhodlo přispět také Forum Nová Karolina. Součástí nové letní soutěže BYD ČI NEBÝT, která probíhá od 15. července do 11. září 2026, je charitativní výzva. Za každý plážový míč, který návštěvníci vhodí do soutěžního bazénu v obchodním centru, věnuje Forum Nová Karolina 20 korun na Šimonovy rehabilitace.

„Když jsme se seznámili se Šimonovým příběhem, bylo nám jasné, že letošní letní soutěž chceme propojit s konkrétní pomocí. Věříme, že právě drobná gesta mají velkou sílu. Každý vhozený míč představuje nejen šanci na výhru, ale především podporu mladému člověku, který každý den bojuje o návrat do běžného života,“ říká Tomáš Lučan z Forum Nová Karolina.

Léto přináší radost, ale i rizika


Případ Šimona připomíná, jak rychle se může během letních prázdnin změnit lidský život. Skok do neznámé nebo mělké vody patří každoročně k nejzávažnějším příčinám poranění krční páteře a míchy, zejména u mladých lidí. Následky bývají celoživotní. Proto se letošní letní soutěž rozhodla podpořit jeho příběh a další rehabilitace.

Do soutěže se mohou zapojit návštěvníci, kteří během jejího konání nakoupí v zapojených prodejnách za alespoň 1 000 korun. Po nahrání účtenky do aplikace Moje Karolina získají plážový míč,

který si mohou ponechat, nebo jej vhodit do soutěžního bazénu a tím podpořit Šimona. Každý vhozený míč zároveň vstupuje do slosování o ceny. Hlavní výhrou je nový vůz BYD Dolphin Surf.

Soutěž má za cíl prostřednictvím Šimonova příběhu připomenout, že opatrnost u vody může zachránit zdraví i život. Šimonův příběh je zároveň důkazem, že ani po těžkém úrazu není nutné ztratit naději. Díky vlastnímu odhodlání, podpoře rodiny i solidarity veřejnosti pokračuje v náročné rehabilitaci a dnes sám inspiruje ostatní, aby pomáhali tam, kde je to potřeba.

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