Zděšení v Karviné. Primátor čelí podezření z korupce, na magistrátu se neobjevil

Josef Gabzdyl, Jiří Seidl
  8:12aktualizováno  8:12
Obrovské překvapení až zděšení zavládlo v úterý v Karviné po oznámení vyšetřování tamního Městského fotbalového klubu a zejména primátora Jana Wolfa (dříve SOCDEM, nyní nezávislý) kvůli fotbalové korupci. Podle zprávy komise Fotbalové asociace (FAČR) údajně primátor nabízel například v březnu 2024 úplatek sto tisíc korun Samuelu Šigutovi, tehdy hráči Českých Budějovic, nyní Karviné.
Primátor Karviné Jan Wolf | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Primátor Jan Wolf nebyl celý den k zastižení. Jeho mobil sice vyzváněl, ale nikdo ho nebral. Podle informací iDNES.cz se na karvinském magistrátu vůbec neobjevil.

Mluvčí města Monika Danková jen sdělila, že jak na magistrátu, tak ani na městském fotbalovém stadionu policisté nebyli a chod radnice nebyl nijak narušen. Rovněž opakovaně upozornila, že město není vlastníkem klubu.

Ve vedení padesátitisícové Karviné je SOCDEM dominantní stranou, byť právě Wolf, který město vede od roku 2018, minulý měsíc kvůli nesouhlasu s republikovým vedením ze strany vystoupil. I s ním má SOCDEM ve jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu většinu 23 zastupitelů.

Karvinský radní Martin Gebauer z koaličního hnutí ANO na dotaz iDNES.cz podotkl, že zatím nemá více informací, než se objevilo v médiích. „To, že je někdo vyšetřován, ještě nemusí nic znamenat. To může být kdokoliv z čehokoliv,“ konstatoval Gebauer.

Jednání městské rady je na programu příští týden. „A tam se rozhodně budeme ptát,“ poznamenal Gebauer. Na dotaz, jestli nebudou chtít svolat mimořádné jednání radních, odvětil: „Zatím není důvod.“

„Potvrzení korupce? Jednoznačně rezignace“

Osm let byl ve vedení Karviné, ale nyní už je Miroslav Hajdušík (KSČM) opozičním zastupitelem. „Mám jen prvotní informace, co se objevují na webech, takže bych zatím vyčkal. Pokud se však podezření korupce potvrdí, není jiná možnost než primátorova rezignace,“ řekl Hajdušík.

Zastupitelstvo Karviné se koná zhruba za měsíc. „Do té doby snad už bude jasno, jak se věci mají. Bohužel tato kauza vrhá velmi špatné světlo na město už nyní. Navíc to asi zamíchá kartami před komunálními volbami,“ poukázal Hajdušík na říjnové hlasování.

Příliš překvapená podle svého sdělení však není bývalá karvinská zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti).

„Podezření, které jsme měli a snažili se provázanost fotbalu a radnice řešit i na kontrolním výboru, se po letech potvrdilo. O podivnosti okolo financování karvinského fotbalu a napojení na primátora a přední komunální politiky v Karviné se zajímám od vstupu do politiky a teď to snad bude zajímat i veřejnost a policii mimo region,“ uvedla na sociální síti.

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Z Moravskoslezského kraje jsou z fyzických osob vyšetřováni hráči MFK Karviná Samuel Šigut a Matěj Hýbl, Slezského FC Opava Sebastian Pejša, Filip Štěpánek a Nicolas Tilkeridis, FC Hlučín Jiří Remiáš, TJ Břidličná Tim Kramář, FK Petřvald na Moravě Robert Russmann, rezervy Baníku Ostrava Matyáš Moučka a FC Vratimov Tomáš Bělíček, Zdeněk Novotný a Milan Sasko.

Mluvčí MFK Karviná Adam Januszek uvedl, že na stadionu se v úterý nic nedělo. „Mužstvo normálně trénovalo. Dopoledne jsme měli poradu k pohárovému utkání s Baníkem Ostrava. Čekáme na zprávy, nic nevíme. “ Záložník Samuel Šigut s mužstvem trénoval.

V podezření je i předseda představenstva SFC Opava Martin Latka, jehož firma Football Group je spolumajitelem Slezského FC.

Latka údajně uplácel rovněž vyšetřovaného rozhodčího Jana Petříka při utkání s Varnsdorfem. „Pan Latka zadržený není. Údajně s ním nikdo ani nemluvil. Normálně jsem s ním hovořil po telefonu, celé dopoledne jsme spolu komunikovali,“ řekl výkonný ředitel opavského klubu Filip Labuda.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

Poškozené trakční vedení zastavilo v úterý odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli...

Zavírá Krmítko pro duši. Doba kamenných antikvariátů skončila, říká majitelka

Lenka Cyprisová založením jihlavského antikvariátu Krmítko pro duši vykonala,...

Populární jihlavský antikvariát Krmítko pro duši ve Znojemské ulici odpočítává své poslední dny. Majitelka Lenka Cyprisová po 13,5 letech fungování svůj kamenný obchod před Velikonoci uzavře....

25. března 2026  8:02

Do Letňan míří Bezva Fest. Největší rodinný festival nabídne youtubery i program pro školy

Děti počítačové hry vesměs milují. Zahrají si i na Bezva Festu.

Děti tráví stále více času on-line. Sledují youtubery, hrají hry, komunikují přes obrazovky. A rodiče hledají způsob, jak s nimi trávit čas smysluplně, bezpečně a společně. Právě na tuto proměnu...

25. března 2026

Policie nalezla ženu z Třebíče s Alzheimerovou chorobu, je v pořádku

Vůz lotyšské policie (ilustrační foto)

Policie nalezla čtyřiašedesátiletou ženu z Třebíče, která má Alzheimerovu chorobu. Je v pořádku. V noci odešla z domu velmi málo oblečená. Kvůli nízkým teplotám tak mohla být ohrožená na životě,...

25. března 2026  6:52,  aktualizováno  7:51

Chcete pomoct Praze? Máme přehled míst, kde se zapojit do akce Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Jarní akce Ukliďme Česko je po roce zpět. Jejím cílem je zbavit přírodu i města odpadků, které se v krajině hromadí – od plastů přes pneumatiky až po černé skládky. V sobotu 28. března se mohou...

24. března 2026  12:54,  aktualizováno  25. 3. 7:43

