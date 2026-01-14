Jak se zrodila podoba Nových Bazalů. Ostrava pořádá výstavu návrhů stadionu

Jak budou vypadat Nové Bazaly a jaké být mohly, pokud by porotci vybrali jiný než vítězný návrh, mohou zájemci vidět na výstavě ve dvoraně budovy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Edvarda Beneše. Zástupci města devět soutěžních návrhů představují až do 15. února každý den od 10.00 do 18.00. Vstup na výstavu je zdarma.
Ostrava připravilo výstavu architektonických návrhů stadionu Nových Bazalů. Zájemci si mohou od 14. ledna prohlédnout i model vítězného návrhu studia L35 Arquitectos. Výstava je měsíc k vidění ve Dvoraně městského obvodu Moravské Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše. | foto: Město Ostrava

Součástí areálu má být i velké tréninkové centrum.
„Stavba je pro město klíčová. Spousta lidí osud Bazalů sleduje, takže nám přišlo fajn udělat výstavu, která by fanouškům Baníku i architektury ukázala, jak jsme došli k vítěznému návrhu,“ řekl ostravský primátor Jan Dohnal.

Vítězný návrh je dílem španělského studia L35 Arquitectos. „Zaujala nás historie a tradice Baníku i místo, kde má stadion být,“ uvedl architekt Alejandro Lorca.

„Stadion by měl vyjadřovat historii města i hodnotu Baníku,“ dodal architekt projektu Guillermo Gusó.

Komu zmínění architekti fandí? „Baníku,“ odpověděli. Alejandro Lorca je však příznivcem Realu Madrid a Guillermo Gusó Barcelony.

Otázce, jak v takovém případě mohou spolu pracovat, se usmáli. A Gusó nenápadně s úsměvem podotkl, že v neděli „jeho“ Barcelona ve finále španělského superpoháru porazila Real 3:2.

Majitel ostravského klubu Václav Brabec připomněl, že Baník je jediné ligové mužstvo v Česku, které nemá na svém domácím stadionu zázemí.

„Na Městský stadion do Vítkovic jezdíme na zápasy jednou za čtrnáct dnů, jako bychom jeli někam ven,“ uvedl Brabec.

„Nové Bazaly si představuji jako tvrz, jako nedobytnou tvrz, z níž si soupeři budou odvážet zážitky, ale ne body,“ prohlásil Lukáš Semerák, předseda pracovní skupiny k Novým Bazalům.

„Bazaly mají genius loci. Duchové tam chránili Baník a věřím, že tomu tak zase bude. Jsem přesvědčený, že ten stadion bude největší dominantou města, protože to místo je mystické,“ dodal Václav Brabec.

Už věří, že se blíží rok, kdy bude mít Baník opět stadion? „Krůček po krůčku se k tomu blížíme, ale ještě nás čeká dlouhá cesta. Nebude to jednoduché, protože stavba je složitá, velká. Je v zástavbě, takže se musí řešit okolí,“ odpověděl Brabec.

Až 20 000 tisíc diváků

Pokud vše půjde podle plánu, stavba stadionu, který má mít kapacitu 15 až 20 tisíc diváků, začne v roce 2029 a hotová by mohla být o dva roky později. V současných cenách přijde na 2,5 miliardy korun.

„Bude tam i řada dalších doprovodných staveb, takže cena bude určitě vyšší,“ upozornil primátor Jan Dohnal.

Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Peníze na stavbu půjdou z rozpočtu města, kraje i různých dotací a přispět by měl také majitel Baníku.

„Se zástupci města se o tom bavíme, ale pořád jsme na začátku. Nevíme, jak stavba bude velká, jak bude energeticky náročná. Čeká nás toho ještě hodně, ale bavíme se o formě nájmu a případně i o finanční spoluúčasti,“ řekl Václav Brabec.

Věří, že Nové Bazaly budou pro Baník gamechanger, což znamená, že půjde o něco, co výrazně změní situaci Baníku.

„Projekt vypadá moc hezky a doufám, že to tak zůstane. Hrát před velkou návštěvou, a ty v Ostravě máme, navíc na Bazalech, to nám hodně pomůže. Bude to dvanáctý hráč, jak se říká,“ prohlásil.

„A naše fanoušky znáte, i když jsou jen na tribunách, bojují stejně a leckdy i víc než samotní hráči. Naproti tomu ve Vítkovicích se jako doma necítíme. Věřím, že díky novému stadionu budeme mít v tabulce i o pár bodů více.“

