Fotograf Viktor Kolář vydal novou Ostravu, mapuje šedesát let jeho tvorby

Jeho černobílé fotografie nesou všechny rysy hornického a průmyslového města, ale výsledný obraz Ostravy je spíš poetický než popisný. Fotograf Viktor Kolář vydal publikaci, jež mapuje jeho více než šedesátiletou tvorbu. Jádrem knihy Ostrava 1963–2024 jsou snímky ze 70. a 80. let.
Impulzem pro Viktora Koláře, aby vydal novou knihu o rodné Ostravě, která je jeho celoživotním tématem, byl nedostatek jeho knih.

„Antikvární ceny jeho předchozí Ostravy začaly stoupat do mnohatisícových částek. Byly beznadějně vyprodané,“ vysvětloval na čtvrtečním křtu knihy Ostrava 1963 až 2024 v klubu Fiducia jeden z autorů doprovodných textů Jaromír Typlt.

Jádrem knihy jsou Kolářovy fotografie Ostravy ze sedmdesátých a osmdesátých let. „Těch nových fotek tak není moc. Poslední, která se tam dostala, je z roku 2024. Cílem vydavatele bylo ukázat klasického Koláře,“ řekl fotograf Viktor Kolář.

Nejvíce textů, které doprovázejí Kolářovo dílo, pochází od spisovatele Jana Balabána. S autorem se přátelil a jednu dobu byli i sousedé. „Je tam několik esejů od Jana Balabána, které vznikly z jeho úvah nad konkrétními Kolářovými fotografiemi,“ uvedl Jaromír Typlt.

Jde už o třetí publikaci fotografií Viktora Koláře s názvem Ostrava. Ta první, Ostrava – obležené město, vyšla v roce 1995. Druhá s prostým názvem Ostrava pak v roce 2010.

