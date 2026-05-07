Fotografická výstava v Bohumíně ukazuje portréty předků na skle

Autor: ČTK
  10:47aktualizováno  10:47
U příležitosti 770. výročí založení Bohumína na Karvinsku připravil tamní spolek Maryša fotografickou výstavu. Ukazuje dobové portréty předků na skle. Nejcennější snímky pocházejí ze začátku 20. století, kdy ve městě fungovalo několik renomovaných fotoateliérů. Novinářům to sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.

"Selfie fotek dnes vznikají miliony, před více než sto lety však bylo pořízení jediné fotografie luxusem odpovídajícím celodenní mzdě. Právě do této doby zavede návštěvníky unikátní výstava. Na dobových portrétech mohou Bohumíňáci najít své předky," uvedla mluvčí.

Výstava „Doteky historie: A tak šel čas ...“ je v salonu Maryška na náměstí T. G. Masaryka v centru Bohumína, a to do 30. června. Otevřena bude vždy v úterý a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 a také v době konání kulturních akcí.

"Podařilo se nám sestavit originální sbírku fotografií na skleněných deskách. Ty jsou o to cennější, když si člověk uvědomí, jak křehký a snadno poškoditelný materiál představují. Ve své době, a v mnoha ohledech i dnes, šlo o technologii umožňující mimořádně věrné zachycení obrazu. Vytvořit jediný snímek bylo složité a pracné," uvedl jeden z autorů výstavy Jiří Spáčil. Dodal, že skleněné desky se jako fotografický materiál přestaly běžně používat přibližně před sto lety.

Portréty pořízené tímto způsobem vynikaly ostrostí a extrémně dlouhou životností. "Právě proto si je veřejnost může vychutnat v perfektní kvalitě. Připomínají okamžiky, které lidé považovali za hodné zachování,“ řekla předsedkyně spolku Maryška Kamila Smigová.

Ateliérové portréty doplňují snímky, které zachycují Starý Bohumín před druhou světovou válkou. Jejich autorem je František Uhlíř, četník sloužící ve městě za první republiky. "Fotografování se naučil při službě, kdy dokumentoval kriminální případy. Ve volném čase pak brával do terénu velký přenosný fotoaparát na stativu a vyrážel zvěčňovat ulice i krajinu,“ doplnila Smigová.

Na dalších fotografiích, jejichž autor je neznámý, si návštěvníci mohou prohlédnout dnes už neexistující místa a stavby, například starobohumínský mlýn. Součástí expozice je také sbírka obrazů a historických fotoaparátů.

"Kolekci exponátů se podařilo sestavit díky mravenčí práci bohumínských sběratelů a nadšenců a je poctou řemeslné práci našich předků. Za naší historií stojí příběhy, nejen letopočty. Právě proto jsou letošní oslavy 770. výročí města především o lidech a pro lidi,“ řekl starosta Lumír Macura (nestr.).

