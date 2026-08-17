Fotografické přednášky v Ostravě připomenou srpnové události z let 1944 a 1968

Dvě fotografické přednášky v kině Luna připomenou dva srpnové dny, které zásadně poznamenaly dějiny nejen Ostravy. První se uskuteční ve středu 19. srpna a bude se týkat invaze vojsk Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968, při druhé se o týden později bude hovořit o bombardování, jež se odehrálo 29. srpna 1944. ČTK to dnes řekl historik a publicista Petr Lexa Přendík, který pořady připravil.
"Obě přednášky budou založeny především na historických fotografiích, které návštěvníky přenesou přímo do ulic tehdejší Ostravy. Vedle známých událostí nabídnou také méně známé příběhy, svědectví pamětníků a srovnání míst, která se v průběhu desetiletí výrazně proměnila," uvedl Přendík.
Nálet 29. srpna 1944 byl v dějinách moravskoslezské metropole největší a nejničivější. "Během několika desítek minut americké bombardéry těžce poškodily nebo zcela zničily přibližně 1500 objektů a zahynulo více než 400 lidí. Fotopřednáška představí nejen přípravy a průběh náletu, ale především jeho následky," uvedl historik. Na 100 snímků ukáže Ostravu v troskách a přiblíží místa, která se během jediného dne změnila k nepoznání.
Fotografie z roku 1968 zase ukážou tanky v ostravských ulicích, nápisy na fasádách i reakce obyvatel. "Součástí programu budou také četné srovnávací fotografie, díky nimž bude možné sledovat, jak se jednotlivá místa od roku 1968 proměnila," uvedl historik. Přednáška přiblíží i následný vývoj v Ostravě až do konce roku 1969.
"Obě události dělí 24 let, přesto mají něco společného. V obou případech se velké dějiny doslova převalily přes Ostravu a zasáhly přímo do života jejích obyvatel. Fotografie nám umožňují sledovat nejen samotné události, ale především jejich konkrétní podobu v ulicích města," uvedl Přendík.
Fotopřednášky jsou součástí projektu Ostravské pěšiny. Začátek bude 19. i 26. srpna v 17:45. Každý pořad trvá přibližně 90 minut a vstupné činí 180 korun.