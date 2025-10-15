„Každý snímek v sobě ukrývá nejen tváře a úsměvy, ale také atmosféru své doby. Radostné okamžiky, tradice i zdánlivě obyčejné chvíle všechního dne, které dohromady vytvářejí obraz knížecí rodiny a jejího domova,“ uvedl kastelán zámku Radomír Přibyla.
Zvětšené dobové snímky z rodinného alba Lichnovských jsou k vidění v jednotlivých místnostech speciální podzimní trasy, jež spojuje nejreprezentativnější zámecké salony se soukromými prostorami i zámeckou kaplí či loveckou Hubertovou světnicí.
|
Zámek v Hradci nad Moravicí otevřel nové pokoje. Vybavil je loveckými unikáty
„Ukazují momenty ze života Karla Maxe Lichnovského a jeho ženy Mechtildy i jejich syna Viléma, jeho manželky Etelky a jejich dětí,“ konstatoval kastelán.
Právě Etelka a Vilém Lichnovští s dětmi Kristinou, Felixem a Lucií byli nuceni v závěru druhé světové války Hradec nad Moravicí opustit. „Rodina se uchýlila do Bavorska. V roce 1948 odtamtud pokračovali do Brazílie, kde již žil a podnikal Vilémův mladší bratr Michael,“ nastínil jejich další osudy Přibyla.
Na fotografiích jsou k vidění volné chvíle rodiny nejen v Hradci, ale také v areálu zámku v Chuchelné, který Lichnovským rovněž patřil. Hubertovu světlici mimo jiné zdobí snímek kněžny Mechtildy s jezevčíkem Lurchem a s kocourem.
V kuřáckém salonu překvapí Mechtilda pokuřující fajfku, ve velkém přijímacím salonu oslní dvojice portrétních fotek Etelky. „Byla to tanečnice a zpěvačka z Bratislavy, bez ‚modré krve‘. Zprvu nebyla v rodině příliš vítaná,“ prozradil kastelán.
|
Unikátní zámecké hodiny se vrátily na původní místo. Tikají poprvé od války
Další snímky ukazují, jak se rodina vozila kočárem, i její první jízdy novým automobilem. Zachycují také skotačení dětí, Mechtildu s prozaikem Karlem Krausem, s nímž se přátelila, či Etelku a Viléma na luxusní transoceánské lodi Rex, když v roce 1937 cestovali do Ria de Janeira. „Byla to jejich opožděná svatební cesta,“ dodal kastelán.
Mimořádný okruh je k vidění v říjnu vždy o víkendech a svátku 28. října a o prvním víkendu v listopadu.