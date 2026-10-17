Francouzský podzim v Ostravě nabídne koncerty i debatu s politologem Rupnikem

Koncerty, přednášky, divadlo i gastronomii nabídne 35. ročník festivalu Francouzský podzim v Ostravě. Akce se uskuteční od 21. října do 30. listopadu. Jedním z hlavních bodů programu bude přednáška francouzsko-českého politologa Jacquese Rupnika o nových evropských výzvách. Festival připomene také výročí malíře Clauda Moneta a spisovatelů Antoina Artauda a Andrého Bretona. Za pořadatele z Alliance Française Ostrava to ČTK řekl Lukáš Musialek.
Festival zahájí ve středu 21. října v Klubu Parník koncert kapely VanSwing. Hudební program bude v dalších dnech pokračovat vystoupením skupiny Bran, která se věnuje hudbě keltské Bretaně, koncertem čtrnáctileté klavíristky Magdalény Kovářové nebo vystoupením formace Čajové lístky. Ta na konci listopadu představí pořadatelé také zhudebněnou francouzskou poezii.
V pondělí 26. října se v sídle Alliance Française uskuteční večer věnovaný Normandii a malíři Claudu Monetovi, od jehož úmrtí letos uplyne 100 let. Program spojí gastronomii, hudbu a kvízy.
Rupnik vystoupí 6. listopadu v knihovně Ostravské univerzity s přednáškou nazvanou Francie a nové evropské výzvy. Vstup na akci bude zdarma. Francouzské kultuře a historii se budou věnovat také další přednášky. Festival připomene 130. výročí narození Antoina Artauda a odkaz surrealisty Andrého Bretona.
Festival nabídne i divadelní a výtvarné akce. Improvizační skupina Vývar uvede 28. listopadu ve Staré aréně představení Francouzák. Zájemci se mohou do 5. listopadu zapojit do fotografické soutěže Co mi připomíná Francii. Festival zakončí 30. listopadu vernisáž prací studentů Lidové konzervatoře pod vedením Pavly Titorové.
"Festivalem chceme přiblížit francouzskou kulturu široké veřejnosti a propojit tradiční umění se současnými společenskými tématy. Podrobnosti o programu jsou na webu Alliance Française Ostrava," uvedl.