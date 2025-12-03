Anarchista a „zlosyn“ z Haliče po vraždě ostravského četníka uprchl

Petra Sasínová
  6:22aktualizováno  6:22
Málokterému četníkovi, který přišel o život ve službě, se dostalo takové pozornosti jako Františku Schenkovi zastřelenému 16. listopadu 1911 ve Slezské Ostravě. Měl slavný pohřeb, na který přišli i zástupci města. Četníka zastřeleného ve službě dodnes připomíná socha v životní velikosti.
Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič....

Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič. Pomník stojí na Ústředním hřbitově Slezské Ostravy. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič....
Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič....
Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič....
Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič....
6 fotografií

Císařská policie pak zaplatila pomník na slezskoostravském hřbitově sochu zemřelého strážníka ve stejnokroji v životní velikosti.

„Je to překrásná práce z tyrolského mramoru,“ psal tehdy Opavský týdeník.

„Jde o dílo velkolepé a dosud nevídané,“ pěl chválu novinář z Ostravského kraje, když popisoval odhalení pomníku.

Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič. Pomník stojí na Ústředním hřbitově Slezské Ostravy.
Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič. Pomník stojí na Ústředním hřbitově Slezské Ostravy.
Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič. Pomník stojí na Ústředním hřbitově Slezské Ostravy.
Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič. Pomník stojí na Ústředním hřbitově Slezské Ostravy.
6 fotografií

Vražda sedmatřicetiletého četníka a postřelení jeho kolegy, který málem zemřel také, vzbudila velké emoce. Dobový tisk psal, že Ostrava je semeništěm zločinu, a že úřady tomu nevěnují dostatečnou pozornost, jak dokládá slabá objasněnost případů.

„Když zločinná individua vidí, že jejich předchůdci zůstali bez trestu, podněcuje je to k podnikání ještě odvážnějších kousků,“ tvrdil tisk.

Poté, co se ukázalo, že vrahem strážce zákona a živitele tří dětí je lupič, a k tomu anarchista původem z Haliče, vyvolalo to další kritiku bezpečnostní situace.

Lepší život

Historické území Haliče ležící v dnešním Polsku a na Ukrajině patřilo k nejzaostalejším částem rakouské monarchie a lidé odtamtud proudili už od konce 19. století do Ostravy za lepším životem.

Podíl přistěhovalců na vysoké kriminalitě řešily noviny neustále. František Schenk zahynul během noční služby, kterou měl s kolegou Františkem Lubovským v tehdejší Polské Ostravě, do roku 1919 městyse, nyní ostravského obvodu Slezská Ostrava.

Během obchůzky z Hladnova směrem na Zámostí narazili v průjezdu obchodníka Juchelky na podezřelého muže, kterého se ptali, co tam pohledává. Vymluvil se, že byl v domě navštívit děvče, ale četníci mu nevěřili.

Kníratý fešák sváděl vdavekchtivé dívky s úsporami, vlákal je do vražedné pasti

Když se na chvíli rozdělili, protože Schenk šel ověřit tvrzení podezřelého, muž se dal na útěk. Lubovský ho začal stíhat a Schenk se k němu vzápětí připojil.

Jakmile se k útočníkovi přiblížil, ten vytáhl revolver Browning a vypálil na něj dvě rány. Strážník, kterého zasáhl do hrudníku, klesl mrtvý na zem.

Lubovský se na vraha vrhl, ale ten začal střílet i na něj. Vypálil tři rány, které četníka zasáhly do prsou a do ruky.

„Než zlosyn utekl, těžce raněný strážník z něj strhl havelok,“ popisoval novinář Opavského týdeníku. V nemocnici Lubovský stihl popsat, co se stalo a pak upadl do bezvědomí.

Papuče v brašně

Na místě tragédie se našla kromě kabátu, který prý pomohl při ztotožnění vraha, jeho taška. „Bylo tam šest svazků různých klíčů a také papuče, v nichž asi chtěl jejich majitel v noci potichu loupežně pracovat,“ dedukoval autor článku.

Dobový tisk sledoval pátrání po zločinci, které vedlo k závěru, že vrahem je záhadný cizinec potulující se po Ostravsku jménem Michal Dzembinski. Nikde prý nebyl hlášený, přespával v přírodě a žil z toho, co ukradl, jak psaly Národní listy v září roku 1912, když se podezřelý objevil v Itálii.

U vzniku velkého požáru Ostravy v roce 1556 byl soukeník Hunka. Hrozil mu lynč

Na italských hranicích v Pontebě Dzembinského zadržel policejní agent, kterému opět utekl. Při útěku však přišel o vak, ve kterém byly mimo jiné výstřižky politických článků z ostravských novin.

Proto italská policie informovala komisařství v Moravské Ostravě, které požádalo o zaslání jeho věcí.

„Bylo zjištěno zcela jistě, že Dzembinski je pachatelem polskoostravské vraždy. Zejména byly nalezeny patrony onoho kalibru zbraně, jaké byly v těle zastřeleného,“ psaly Národní listy.

Utekl do Ameriky?

Z věcí zločince i dalších indicií dospěli policisté v Ostravě k přesvědčení, že jde navíc o nebezpečného anarchistu. Podle svědků se prý radoval z atentátu na ruského premiéra Pjotra Stolypina v září 1911.

Při čtení článku o události prý zvolal: „To mu dávno patřilo! “ Našel se u něj také lístek s nápisem „Ať žije Bonnot! “ Byl to francouzský anarchista, který se svou tlupou páchal například bankovní loupeže.

Dzembinski dál úspěšně utíkal a vražda strážníka zůstala nepotrestána. Podle některých zpráv zločinec zamířil do Ameriky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Nové zázemí pro 235 aut. Tábor otevřel na sídlišti parkovací dům Sojčák

Parkovací dům Sojčák má dva samostatné vjezdy, které obsluhují jeho příslušnou...

Obyvatelé táborského sídliště Nad Lužnicí mají nový parkovací dům. Nabízí 235 míst pro rezidentní parkování, 185 z nich je už zamluvených. Roční parkování vyjde pro běžná vozidla na 12 tisíc korun,...

3. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Hvězdy zpět! Třebíčský zimní stadion v létě slavnostně otevře hokejová exhibice

Hokejový brankář Lukáš Dostál na přivítání a oslavě titulu mistra světa ve...

Nejen odchovanci a bývalí hráči Horácké Slavie Třebíč jako Martin Erat, Leoš Čermák, Ondřej Němec nebo Lukáš Nahodil, ale také současní čeští reprezentanti Lukáš Dostál či Roman Červenka. To jsou...

3. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Města a obce řeší, jak zabránit povodním. Studie přinesou návrhy opatření

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

Loňské podzimní povodně způsobily v Kroměříži škody za desítky milionů korun, a aby se to neopakovalo, potřebuje město další opatření, která tomu zabrání. Například poldry, valy, hráze, rozlivy....

3. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Zlaté a stříbrné medaile připomínají válečnou historii Ostravy

3. prosince 2025  9:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku. Švachula chce dohodu o vině a trestu

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:12

Objevování historické paměti Kuej-čou z doby války

3. prosince 2025  9:09

Český tenisový svaz uvedl svou vizuální identitu

3. prosince 2025  9:01

Štístko a Poupěnka – největší show

Eurocentrum v Jablonci nad Nisou se před sedmi lety změnilo z bývalého

Na představení plné písniček a zábavy mohou děti přijít v sobotu do Eurocentra v Jablonci nad Nisou.

3. prosince 2025  8:37

CRIF: Na prestižní ocenění CRIF Business Elite dosáhne třetina českých firem s obratem nad 10 milionů Kč

3. prosince 2025  8:35

Na horských cestách v hradeckém kraji leží sníh, přes den má sněžit

ilustrační snímek

Na nesolených silnicích v Krkonoších v Královéhradeckém leží vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. V Orlických horách je na cestách rozbředlý sníh. V...

3. prosince 2025  6:55,  aktualizováno  6:55

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Na školku v Jablonci půjde rekordní dotace, její součástí bude rozsáhlá zahrada

Budoucí podoba Mateřské školy Palackého v Jablonci nad Nisou

Rekordních 142 milionů korun získal Jablonec nad Nisou na rozšíření mateřské školy u přehrady. Díky plánovanému dvoupodlažnímu domu školka pojme o pětaosmdesát dětí víc.

3. prosince 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Návštěvy Mikuláše v H. Králové jsou téměř vyprodané, vyrazí Mikulášský trolejbus

ilustrační snímek

Nabídka mikulášských návštěv v Hradci Králové je téměř vyčerpaná. Nabízejí je soukromníci i specializované agentury. Ceny se v Hradci Králové pohybují většinou...

3. prosince 2025  6:40,  aktualizováno  6:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.