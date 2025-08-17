Nyní městský úřad nechal dát novou podobu dvěma drobným památkám, Mařenčině studánce a pomníku Břetislava Bartoše, jehož součástí je i vyhlídka na město a jeho okolí.
„U pomníku Břetislava Bartoše jsme rekonstruovali vyhlídkové místo, vybudovali zastřešený altán s lavicí a zábradlím, zpevnili jsme plochy a povrch kolem pomníku a doplnili nový mobiliář,“ popsala Monika Hanková z frenštátského odboru investic a rozvoje.
Prokoukl i pomník místního rodáka, malíře Břetislava Bartoše, jenž prošel péčí restaurátora Tomáše Skalíka.
„Druhou revitalizovanou památkou je Mařenčina studánka, kde bylo vybudováno odpočinkové místo, studánka byla zastřešena kapličkou s pamětním kamenem, byly zpevněny a upraveny okolní plochy a taktéž instalován nový mobiliář,“ doplnila Hanková.
„Mařenčina studánka je spjata s osobností frenštátského rodáka, spisovatele a učitele Josefa Kaluse, který toto místo ve svých verších opěvoval. Nové architektonické pojetí zvýrazňuje studánku formou symbolické kapličky, jež nad ní vytváří zastřešení a dává místu jasný duchovní i krajinotvorný rámec,“ podotkl autor návrhu nové podoby obou památek Martin Foldyna.
Horečky byly jednou z prvních beskydských turistických lokalit, jejich součástí jsou například i místní skokanské můstky. Frenštát se je v posledních desetiletích snaží zatraktivnit, vznikla zde například naučná stezka Beskydské nebe, letos se počítá i s obnovou schodiště u skokanských můstků.
V areálu Horečky ve Frenštátě pod Radhoštěm se proměnila dvě odpočinková místa: pomník Břetislava Bartoše s vyhlídkou na město (zelená značka) a Mařenčina studánka (červená značka).
