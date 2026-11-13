Službu seniortaxi budou moci ve Frýdku-Místku využívat od ledna i lidé se zdravotním postižením. Dosud levná přeprava k lékařům a na další místa pomáhala jen lidem starším 70 let s trvalým bydlištěm ve městě. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová. Město má na službu připraveno více než 1,7 milionu korun DPH.
"Na základě vyhodnocení potřeb občanů jsme tuto službu rozšířili i pro občany města, kteří jsou držiteli průkazek ZTP a ZTP/P,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Marcel Sikora (Společně pro Frýdek-Místek).
Seniortaxi mohou senioři využít až šestkrát za měsíc. Za jednu jízdu zaplatí 20 korun a seniortaxi je může přepravit k lékaři, na úřady, do Centra aktivních seniorů, na poštu nebo na hřbitovy. Lidé se zdravotním postižením budou moci od ledna službu využívat až dvanáctkrát měsíčně.
"Vyšší počet jízd pro osoby se zdravotním postižením zohledňuje jejich častější potřebu dopravy, například na pravidelné rehabilitace či do škol, které navštěvují děti se zdravotním postižením. Dopravce zajistí také přepravu případného doprovodu, zdravotních pomůcek, jako jsou chodítka, skládací invalidní vozíky či francouzské hole, a menších zavazadel. Doprovod i uvedené pomůcky a zavazadla budou přepravovány zdarma," řekla mluvčí.
Zájemci o službu zvýhodněné přepravy se musí dostavit na magistrát, kde získají speciální průkazku a potřebné informace. Nový druh průkazek bude možné vyřídit od prosince. Stávající průkazky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat.
"Řidiči na základě smlouvy s městem poskytnou přepravovaným osobám základní asistenci při nastupování a vystupování včetně složení invalidního vozíku anebo naložení elektrického invalidního vozíku pomocí nájezdové rampy. Samotné přesednutí musí zajistit doprovod přepravované osoby,“ doplnil Sikora.