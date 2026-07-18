Frýdek-Místek bude dražit šest automobilových vraků, ke kterým se nikdo nehlásí

Město Frýdek-Místek nabídne 27. července v dražbě automobilové vraky na odstavném parkovišti, ke kterým se nikdo nehlásí. Dražit se bude šest aut - dva vozy Peugeot, dále Mitsubishi Carisma, Ford Mondeo, Opel Astra a BMW 316i. ČTK to sdělila mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková Jeckelová.
"Jedná se o vozidla, která byla z ulic města odstraněna podle zákona o pozemních komunikacích a jejichž vlastníci o ně nejeví zájem, neodstranili důvod jejich technické nezpůsobilosti a současně v zákonem stanovené lhůtě si je nevyzvedli z odstavného parkoviště," uvedl primátorův náměstek Jiří Kajzar (Naše Město F-M). Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu dražených aut lze uplatnit nejpozději do 24. července do 12:00.
Dražba bude 27. července ve 13:00 v budově magistrátu v Radniční ulici 1149, v zasedací místnosti odboru správy obecního majetku. Hodinu před dražbou začne registrace dražitelů. Dražební jistinu skládat nemusí, vůz získá vždy ten, kdo podá nejvyšší nabídku. Vozidla si zájemci budou moci prohlédnout v den dražby od 09:00 v areálu bývalých kasáren v ulici Palkovická 2204.