Frýdek-Místek chystá tradiční Adventní městečko, rozsvítí dva stromy

Tradiční Adventní městečko ve Frýdku-Místku se otevře poslední listopadovou neděli. Po celý advent kromě trhů s nejrůznějším sortimentem, řemeslnými výrobky a vánočními pochutinami nabídne také vánoční dílny, ledové kino nebo koncerty. Ve městě se opět rozsvítí dva vánoční stromy, řekla ČTK Bronislava Rudinská Supíková z tiskového oddělení magistrátu.
Rozsvícení stromu na náměstí Svobody v Místku doprovodí koncert Kateřiny Marie Tiché & Bandjeez. Před ní na pódiu vystoupí česká kapela Pískomil se vrací. Na Zámeckém náměstí se představí dětský folklorní soubor Ostravička.
"Jako město máme tu výhodu, že máme dvě přirozená centra – místecké a frýdecké náměstí. Proto také dva vánoční stromy a dvě odlišné podoby adventu. Živější zábavu a program najdou lidé v Místku, ve Frýdku bude atmosféra tradičně klidnější, komornější," uvedl náměstek primátora Tomáš Pyško (Naše Město F-M). V parku Pod Zámkem lidé budou mít opět možnost bruslit na kluzišti pod širým nebem. Bezplatné bruslení budou moci využít do 6. ledna.
Adventní městečko bude v provozu do 23. prosince a nabídne různorodé akce. Hudební program propojí místní sbory, folklor i kapely různých žánrů. "Například první prosincovou sobotu se mohou děti těšit na mikulášskou nadílku s divadlem Kvelb, o den později, v neděli 6. prosince, na Ježíškův expres – Andělskou poštu, kdy na náměstí přiletí andělé se svítící poštovní schránkou na vánoční dopisy Ježíškovi. Ve středu 9. prosince si návštěvníci zatančí s profesionálním tanečníkem Jakubem Mazůchem a v 18:00 se společně připojí k akci Česko zpívá koledy,“ uvedla Linda Hartenbergerová, produkční městské společnosti Kultura FM, která program připravuje.
Chybět nebude ani adventní charitativní sbírka města Vánoční strom. Lidé mohou během adventu přispívat na vybrané projekty do zabezpečených pokladniček pod vánočními stromy nebo na sbírkový účet.