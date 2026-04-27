Frýdek-Místek dokončil úpravy Základní školy ve Skalici

Frýdek-Místek dokončil obnovu hlavního vstupu k budově Základní školy ve Skalici. Uzavřel tak sérii rekonstrukcí budovy z první republiky v místní části města. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Jana Musálková Jeckelová.
Technické služby renovovaly nevhodný přístup do školy ze strany od obecní cesty. Dvě původní schodiště totiž neměla stejnou výšku a měla i odlišný počet stupňů. Původní vstup už byl navíc zastaralý a u schodiště chybělo také zábradlí.
"Před vstupními dveřmi jsme nechali vybudovat dvoje nové schodiště se stupni ve správném sklonu a o jednotné výšce. Nad vstup jsme umístili stříšku a nechali vyzdít nové boční kamenné zídky. Vše jsme barevně sladili s v roce 2023 provedenou rekonstrukcí fasády, při které jsme kladli důraz na zachování a obnovu štukatérských prvků," uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
Rekonstrukce vstupu do školy navázala na dřívější stavební úpravy objektu. Ve škole se měnila vzduchotechnika, dělníci udělali hydroizolaci spodní stavby a vybudovali retenční nádrž. V první fázi oprav se také vyměnila původní dřevěná okna za plastová. V roce 2023 radnice nechala školu zateplit.
"Technické služby tehdy obnovily původní fasádu, která již byla na hranici životnosti. Část venkovních omítek byla odpadlá, včetně omítek říms. Nyní fasáda vyniká v jemně zeleném a béžovém odstínu a zaujme unikátními štukovými ozdobami, které se podařilo zachovat a obnovit, včetně symbolu české státnosti," doplnil Kajzar. U školy během úprav vzniklo také devítimístné parkoviště. Úpravy stály 13 milionů korun.