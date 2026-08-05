Frýdek-Místek dokončil volnočasový Rivka Park za necelých 62 milionů korun

Město Frýdek-Místek dokončilo volnočasový areál Rivka Park. Jeho vybudování i s přilehlým parkovištěm stálo necelých 62 milionů korun. Návštěvníkům se areál poprvé otevře příští týden v pátek. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
Areál nechalo město vybudovat na místě bývalého dopravního hřiště v ulici 28. října na sídlišti Riviéra, které je největším a druhý nejstarším sídlištěm ve městě. Jeho dominantou je 26 metrů dlouhá několikapodlažní dřevěná loď a přes 15 metrů vysoká horolezecká stěna. Návštěvníkům nabídne vyžití v několika tematických zónách.
"Chceme dětem i dospělým nabídnout nové možnosti trávení volného času ve městě. V areálu se vyřádí děti na velké multifunkční průlezce v podobě lodi nebo v umělém kopci s vnitřním systémem chodeb a na 30 metrů dlouhé lanové dráze. Starší si mohou zahrát pétanque nebo si zacvičit na workoutovém hřišti," uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
Nová horolezecká stěna umožňuje i pořádání oficiálních soutěží. Dalším prvkem pro lezení je nižší cvičná boulder stěna i nízká stěna s úchyty pro nejmenší. Ve sportovní části je také workoutové cvičiště s parkurovými prvky nebo pingpongové stoly.
Návštěvníci v areálu najdou také cykloboxy, nabíjecí stanice pro elektrokola či úložné skříňky. Oplocený areál hlídá kamerový systém.