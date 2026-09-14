Frýdek-Místek dokončuje stavbu tělocvičny u školy, bude mít zelenou střechu

Frýdek-Místek chce do konce letošního roku dostavět tělocvičnu u 2. Základní školy. Multifunkční hala za více než 106 milionů korun bude mít zelenou střechu, která se nyní na vznikajícím objektu začala připravovat. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
"Radnice zvolila pro novou stavbu výrazný ekologický prvek, který má mnoho přínosů pro životní prostředí. Na střeše nové tělocvičny bude růst vegetace. V rámci stavebních prací při budování novostavby v ulici J. Čapka byl na střechu položen speciální vegetační substrát. Následovat bude pokládka předpěstovaných vegetačních koberců s extenzivními rostlinami, které zajistí rychlé zapojení vegetace a vytvoření souvislého zeleného porostu," uvedla mluvčí.
Zelená střecha má zlepšit mikroklima v okolí budovy, přispět k zadržování dešťové vody, omezit přehřívání střechy a podpořit biodiverzitu ve městě. "Nová hala je propojena s původní tělocvičnou spojovacím koridorem. V nové stavbě vznikly také šatny, sociální zařízení, sklady tělocvičného nářadí a konferenční místnost. Původní tělocvična bude využívána například pro gymnastiku," řekla Musálková Jeckelová.
Sportoviště bude multifunkční, bude možné ho využívat nejen pro sportovní utkání ve florbale, ale také ve volejbale a basketbale. Součástí haly bude tribuna pro zhruba 200 diváků. Kvůli výstavbě haly vzniknou v areálu školy i nová parkovací místa. Jejich počet by se měl zvýšit i v přilehlé ulici J. Božana, kde město změní podélná stání na kolmá. Na stavbu město získalo dotaci 30 milionů korun od Národní sportovní agentury.