Mladá a těhotná, přesto se obětovala v odboji. Statečná žena zemřela v koncentráku

Darek Štalmach
  13:22aktualizováno  13:22
Sledovat Metro na Googlu
Na chodník ve Frýdku-Místku přibyl další z Kamenů zmizelých. Malá mosazná kostka v Nerudově ulici před domem, kde žila, nově připomíná Marii Pětrošovou. Mladou švadlenu a odbojářku, která pomáhala převádět uprchlíky přes hranice do Polska a v roce 1942 zahynula v koncentračním táboře Ravensbrück.

Odhalení kamene se zúčastnila i její dcera Milena Ručková. Matku si pamatovat nemůže. Narodila se v květnu 1940, tedy v době, kdy Němci její matku nakrátko, jen kvůli porodu, pustili domů. Krátce poté se gestapo pro ni vrátilo.

„Mě vychovala babička. Narodila jsem se 8. května a za deset dnů po porodě gestapo přijelo a maminku odvezli. Už jsme se nikdy neviděly,“ popsala Ručková.

Umístění kamene pro ni bylo silným okamžikem. „Je to něco úžasného, ale všechno přišlo pozdě. Mohlo to být dřív, ale pánbůh zaplať, že jsem se toho vůbec dožila,“ řekla.

Na otázku, co pro ni připomínka matky znamená, dodala: „Byla odvážná. Co k tomu mohu víc říct? Takoví odvážní lidé už se snad dneska ani nerodí.“

Unikátní fotografie z roku 1940 zachycuje Marii Pětrošovou krátce po porodu dcery Mileny. Za pár dnů si pro odbojářku přišlo gestapo a zemřela v koncentračním táboře.
Kamen zmizelých v Nerudově ulici ve Frýdku-Místku připomíná velmi statečnou Marii Pětrošovou. (18. května 2026)
Kamen zmizelých v Nerudově ulici ve Frýdku-Místku připomíná velmi statečnou Marii Pětrošovou. Odhalení se zúčastnila i její dcera Milena Ručková (v červeném kostýmku), zcela vlevo frýdecko-místecký primátor Petr Korč. (18. května 2026)
Kamen zmizelých v Nerudově ulici ve Frýdku-Místku připomíná velmi statečnou Marii Pětrošovou. Odhalení se zúčastnila i její dcera Milena Ručková (v červeném kostýmku). (18. května 2026)
4 fotografie

Marie Pětrošová se narodila v roce 1919. K odboji se dostala prostřednictvím svého otce, železničního zřízence Emila Pětroše, a přes přítele Františka Příborského. S ním se podílela na převádění lidí přes hranice do Polska.

Zatčena byla poprvé už v roce 1939, později znovu, už těhotná. Kvůli porodu byla propuštěna do domácí péče, poté ji gestapo znovu zatklo a byla převezena do Ravensbrücku, kde zemřela 14. dubna 1942 na neléčený zánět mozkových blan.

Příběh její rodiny měl pokračování i po válce. Otec Mileny Ručkové František Příborský válku, v níž bojoval v řadách československých jednotek jak ve Francii v roce 1940, tak i později při obléhání Dunkerque, kde byl těžce zraněn, přežil.

Že má v Československu dceru, se dozvěděl náhodou až po skončení války. Tou dobou už měl v Anglii rodinu. „Můj otec ve šestačtyřicátém pro mě přijel, ale babička mě nedala. Od té doby jsme se neviděli,“ uvedla Ručková.

Až po mnoha letech se díky pátrání podařilo dohledat její nevlastní sourozence v Británii. „Dva roky mě hledali. Teď se navštěvujeme, jsme v kontaktu,“ popsala.

Podle Kateřiny Švarcové, která se podílela na výběru osob připomínaných frýdecko-místeckými Kameny zmizelých, byl příběh Marie Pětrošové mimořádný i tím, že šlo o velmi mladou ženu zapojenou do odboje.

„Měla kolem dvaceti let. Je neuvěřitelné, co v té době byla schopná podniknout a zařídit. Navíc jako žena, která otěhotněla a měla dceru. Pro mě bylo důležité její příběh vyprávět a pozvednout ho tím, že jí bude ve městě položen Stolperstein,“ netajila se Kateřina Švarcová obdivem.

Celkem nových deset Kamenů zmizelých

Ve Frýdku-Místku město nyní odhalilo celkem deset nových Kamenů zmizelých.

Vedle Marie Pětrošové připomínají například členy rodiny továrníka Hermanna Löwa, spjaté s někdejší výrobou likérů a lihovin na Koloredově, nebo členy významné místecké textilní rodiny Landsbergerů.

Nově odhalené kameny v ulici Pionýrů připomínají Alfreda, Heinricha a Rudolfa Löwovy, Heinrichovu manželku Marii a synovce Pavla. Na Příborské ulici pak uchovávají vzpomínku na Sophii, Johannu a Marii z rodiny Landsbergerů.

První Kameny zmizelých byly ve Frýdku-Místku položeny v roce 2022. Po současném odhalení jich je ve městě sedmnáct.

Město tak postupně doplňuje mozaiku příběhů lidí, kteří se z frýdecko-místeckých ulic ztratili v době nacistické okupace.

„Není to první a věřím, že ani poslední připomínka obyvatel, kteří tady s námi žili,“ komentoval odhalování Kamenů zmizelých frýdecko-místecký primátor Petr Korč. „Druhá světová válka překreslila mapu našeho města velmi výrazně a myslím si, že je na místě připomínat si tyto osudy.“

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Doprava u Spytihněvi je po vážné dopravní nehodě řízená kyvadlově. Omezení se dotýká i D55

Ilustrační snímek

Z důvodu vážné dopravní nehody nákladního vozidla a motocyklu byla od 11. hodiny obousměrně uzavřena silnice I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice na Uherskohradišťsku. Úsek je hlavní spojnicí mezi...

19. května 2026  12:02,  aktualizováno  14:33

Přerov nabízí novinku: AI audionovinky pro snadný přehled o dění ve městě

ilustrační snímek

Přerovská radnice spustila pro své obyvatele novou službu AI audionovinek. Prostřednictvím umělé inteligence zprostředkovává obyvatelům města poslech novinek,...

19. května 2026  12:49,  aktualizováno  12:49

Motorkář na D48 narazil do značení, dopravu policie na hodinu zastavila

ilustrační snímek

Dopravní nehoda motorkáře zastavila dnes krátce před polednem přibližně na hodinu dopravu ve směru na Český Těšín na dálnici D48 na Novojičínsku. Tvořily se...

19. května 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

V Pardubickém kraji loni nejlépe třídili odpad lidé v Pusté Rybné na Svitavsku

ilustrační snímek

Nejvíce separovaného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele vloni v Pardubickém kraji vytřídili lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Vesnice se 160 obyvateli se...

19. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu záchranné služby

ilustrační snímek

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu krajské zdravotnické záchranné služby (ZZS) za desítky milionů korun. Bude v areálu městské...

19. května 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Liberec neví, zda bude v příštím roce pokračovat v projektu s domovníky

ilustrační snímek

V Liberci letos skončí tříletý evropský projekt za 14 milionů korun, kdy v městských bytových domech působí šest domovníků. Radnice zatím neví, zda je bude...

19. května 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Žena přišla na brněnské zastupitelstvo se sovětskou vlajkou, policie případ...

Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi...

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  14:11

Žádný brankář z NHL nejspíš český tým nedoplní. Senzační Dobeš pokračuje v play off

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Česká hokejová reprezentace s největší pravděpodobností uzavře soupisku pro MS 2026 bez další posily z NHL. Jakub Dobeš totiž pomohl Montrealu Canadiens k postupu do semifinále play off a jeho...

19. května 2026  14:10

Magistrát symbolicky vyvěsil duhovou vlajku, v diskuzi pod fotkou se strhla mela

Hradec Králové vztyčil duhovou vlajku k Mezinárodnímu dne proti homofobii a...

Nad hradeckým magistrátem v neděli vlála duhová vlajka jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. Vedení města tím připomnělo Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Na sociálních sítích však...

19. května 2026  14:02

Třinecký čtenářský festival ČteFesT láká na autorská čtení i výšlapy do hor

ilustrační snímek

Čtenářský festival ČteFesT, který bude v Třinci na Frýdecko-Místecku, Českém Těšíně na Karvinsku a v polském Těšíně, nabídne autorská čtení, poezii, slam...

19. května 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Crypto4me oznamuje partnerství s elitním evropským basketbalovým klubem

19. května 2026  13:51

JYSK plánuje otevřít až 100 nových prodejen

19. května 2026  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.