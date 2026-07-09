Frýdek-Místek kvůli vlhkosti opravuje historickou budovu základní školy

Ve Frýdku-Místku pokračuje další etapa přestavby historické budovy Základní školy Petra Bezruče. Objekt z konce 19. století má problémy s vlhkostí. Loni město nechalo v památkově chráněné budově opravit suterén, letos se dělníci zaměřují na úpravy vnější části. Novinářům to sdělila Bronislava Rudinská Supíková z tiskového oddělení. Náklady na opravy přesáhnou devět milionů korun.
"Vlhkost u historických budov je obrovský problém, se kterým jako město systematicky dlouhodobě bojujeme. Hydroizolace dožívá, nebo někde vůbec není. Po úspěšných akcích, jako byly opravy školy v Lískovci a hospice, pokračujeme základní školou. Máme hotovou vnitřní část, na řadě je ta vnější," uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
Kromě izolace a oprav podkladového zdiva je v plánu také úprava kanalizace, aby dešťová voda odtékala mimo školu. "Nejnáročnější práce by měly být hotovy do konce prázdnin, ostatní práce pak během podzimu," dodal Kajzar. S novou hydroizolací město v budoucnu počítá například i u budovy bývalého německého gymnázia, Místecké záložny a Národního domu.